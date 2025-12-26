Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

"Si el desafuero de “Alito” no prospera, a Morena sí le convendría que Moreno Cárdenas fuera el candidato presidencial del PRI en el 2030. Nadie le debe negar el privilegio de consumar su obra destructiva".

Pedro Mellado Rodríguez

26/12/2025 - 12:04 am

https://www.youtube.com/watch?v=CddjLC9MzEE&feature=youtu.be

Ha hecho los méritos suficientes. Su tenacidad no conoce límites. Su apasionada tarea de demolición ha rendido frutos. Ha sido eficaz en su afán de encontrar la ruta más segura y directa hacia las profundidades del abismo. Se ha ganado a pulso un derecho que nadie le puede regatear: el de convertirse en el sepulturero del histórico PRI, en los comicios presidenciales del 2030, cuando todas las proyecciones estadísticas anticipan que la mayoría de los mexicanos le dirán adiós al partido que en alguna etapa se autonombró heredero de la Revolución Mexicana y terminó aliado con su enemigo histórico, el conservador y derechista Partido Acción Nacional.

Son, juntos, PRI y PAN (y en alguna etapa con el sometimiento del PRD), el mejor ejemplo de partidos que compartieron el mismo proyecto político y económico: un gobierno entregado a las minorías privilegiadas y a los poderes fácticos, incluyendo a la alta jerarquía de la iglesia católica, que durante el periodo que comprende los gobiernos de 1982 a 2018, se esmeraron en desmantelar la estructura del Estado socialmente responsable, para entregar las riquezas de la nación a grupos empresariales nacionales y extranjeros, protegidos y estimulados por sus corruptos cómplices en el máximo poder de la República.

El mejor aliado de Morena en la contienda político electoral es Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, quien lleva buen paso y buen ritmo para conducir hasta las profundidades del abismo al Revolucionario Institucional, para hacer más crítica la amarga situación de una oposición que, incluyendo al PAN y Movimiento Ciudadano, sólo alcanzó a sumar en los más recientes comicios presidenciales el 35.90 por ciento de los votos, contra el 59.76 por ciento de la coalición encabezada por Morena.

Por separado, en los comicios del 2024, el PRI alcanzó el 9.54 por ciento de la votación, cinco millones 736 mil 759 sufragios. El PAN tuvo el 16.04 por ciento, con nueve millones 644 mil 918 votos. Y la cuota para Movimiento Ciudadano fue de seis millones 204 mil 710 sufragios, el 10.32 por ciento. Morena y sus aliados del PT y PVEM sumaron 35 millones 924 mil 519 votos, para un porcentaje del 59.76 por ciento.

La más reciente encuesta publicada por la consultora Enkoll, el pasado jueves 4 de diciembre del 2025, le atribuye al PRI una magra preferencia electoral de apenas el cinco por ciento; la aceptación del PAN llega al 11 por ciento y Movimiento Ciudadano registra un siete por ciento. Suman apenas 23 por ciento, contra una tendencia de voto del 42 por ciento que se inclina por Morena, en forma individual.

Déjenlo

Por eso deberían considerarse como asunto serio y formal, desde ahora, la aspiración que expresó el Senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en la más reciente ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Político Nacional del tricolor, realizada el lunes 22 de diciembre del 2025, cuando advirtió que su perfil era inobjetable como potencial candidato presidencial de su partido en el 2030.

Señaló “Alito” que en el 2030 su partido no debería elegir a un aspirante presidencial ciudadano, para no sufrir otras fuertes derrotas como en 2018 y 2024. “La gente lo que quiere hoy es quien resuelva los problemas del país. Esto no es de buenas personas, no porque nosotros no lo seamos, lo somos, tenemos principios y valores, pero esto no es así. Ya nos pasó dos veces […] En el 18 nos dieron una chinga y en el 24 una supermadriza”, dijo enfático “Alito”, al argumentar que, pese a ello, millones de mexicanos votaron por el PRI aun sin tener un candidato presidencial emanado del partido.

Y luego “Alito” alardeó: “No tengan duda, yo he sido 12 veces candidato en distintos espacios de mi vida desde la juvenil, la universitaria, los cargos de elección y todos en los que he competido los he ganado, que me digan a mí que otros que están ahí son mejores que yo y a las pruebas me remito”.

El demoledor

El sepulturero Alejandro Moreno Cárdenas llegó a la presidencia nacional del PRI el 18 de agosto del 2019. En los últimos cinco años el tricolor ha avanzado con paso firme hacia el abismo, al perder 11 gubernaturas. En 2021, bajo la conducción de “Alito”, el PRI fue derrotado en su propio estado, Campeche, además de Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala. En el 2022 el PRI entregó a sus rivales políticos las gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca.

Y finalmente, en el 2023 el PRI perdió la joya de la corona, la gubernatura del Estado de México, la entidad con más habitantes, más votantes potenciales y más presupuesto de toda la República, que en 2025 fue de 388 mil 550 millones de pesos. Aunque en 2022 el PRI perdió dos gubernaturas, ganó Durango, con una pequeña ayuda de sus amigos del PAN y PRD; y en el 2023, cuando perdió la gubernatura del Estado de México, logró salvar Coahuila, con los votos de respaldo de PAN y PRD.

Cuando “Alito” llegó a la dirigencia del PRI el tricolor sumaba, oficialmente, seis millones 368 mil 763 afiliados reconocidos por el Instituto Nacional Electoral. En agosto del 2023 ya sólo tenía, oficialmente, un millón 411 mil 889 afiliados reconocidos. Una caída de cuatro millones 956 mil 874 ciudadanos que abandonaron sus filas en sólo cuatro años, el 77.83 por ciento de su membresía.

En 2018 el PRI sólo ganó por Mayoría Relativa la diputación federal en el Distrito 5 con cabecera en Monterrey, Nuevo León. Un triunfo de 300 posibles. En los comicios intermedios del 2021 el PRI sólo ganó, en forma individual, 11 de las 300 diputaciones de Mayoría Relativa disputadas en el país. Pero en 2024 la debacle fue total, pues el Revolucionario Institucional no ganó ninguna diputación federal de Mayoría Relativa en toda la República.

Su suerte en la disputa del Senado de la República no ha sido mejor y su declinación ha sido brutal. La única entidad en donde el PRI ganó por Mayoría Relativa en la contienda por el Senado de la República en 2018 fue en Yucatán, aliado con el Partido Verde y con Nueva Alianza. En 2024 el PRI no ganó ninguna Senaduría de Mayoría Relativa.

Alejandro Moreno Cárdenas, actual Senador de la República, y antes Diputado federal entre 2021 y 2024, tiene cuentas pendientes con la justicia. Desde 2022 le fue solicitada a la Cámara de Diputados de la Federación la Declaratoria de la Procedencia de la Acción Penal en su contra, para quitarle el fuero y que pueda ser detenido para que sea puesto a disposición de un Juez que podría procesarlo por una buena cantidad de delitos que se presume cometió en su paso por la gubernatura de Campeche entre 2015 y 2019.

El jueves 25 de julio del 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche publicó en la red social X, un escueto comunicado que informaba que había presentando y ratificado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de Declaración de Procedencia de la Acción Penal contra “Alito”.

El actual dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador de Campeche. El proceso de desafuero de Moreno Cárdenas está congelado en la Sección Instructora, de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, que tendría que analizar su caso, a pesar de que Morena tiene los votos suficientes para quitarle la inmunidad constitucional.

Si el desafuero de “Alito” no prospera, a Morena sí le convendría que Moreno Cárdenas fuera el candidato presidencial del PRI en el 2030. Nadie le debe negar el privilegio de consumar su obra destructiva, pues por su muy relevante tenacidad enfocada al mal, podría concluir victorioso y triunfal su muy meritoria encomienda de dinamitar al PRI. Lo está haciendo muy bien y seguramente, en los comicios del 2030, como candidato presidencial del tricolor, consumaría en forma airosa tan loable tarea en beneficio de la patria: escribir el epitafio en la tumba del Partido Revolucionario Institucional. Ese derecho y privilegio nadie se lo debería regatear a “Alito” Moreno.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU
1

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
2

ENTREVISTA ¬ "¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién": Regina Orozco

3

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

4

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
5

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
6

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
7

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

8

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
9

Una Jueza dicta prisión preventiva a "Chiquimarco"; es acusado de violencia familiar

10

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.
11

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

No obstante, ahí estuvieron sus cinco personajes tristes. Empiezo con la señora de los bloqueos y la huelga toda pagada por la Suprema Norma Piña.
12

Cinco figuras tristes de 2025

13

ENTREVISTA ¬ "El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU"

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
14

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

La Secretaría de Medio Ambiente del Edomex activó la contingencia ambiental por los altos índices de contaminación del aire que se registran el día de Navidad.
15

El Edomex activa contingencia ambiental en Navidad por altos niveles de contaminación

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

2

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

3

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general
4

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general

5

La SSPC registra 42 homicidios el día de Nochebuena; Chihuahua, entidad con más casos

6

ENTREVISTA ¬ "El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU"

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
7

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
8

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

9

¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

El Presidente Trump dejó un mensaje navideño lejos de la unidad característica de la época: le deseó felices fiestas a la "escoria de la izquierda radical".
10

Trump manda un mensaje navideño dedicado a la "escoria de la izquierda radical"

Foto: Crisanto Rodríguez, Laboratorio de Profeco.
11

VIDEO ¬ ¿Comiste sándwich de pavo o te dieron otra cosa? Este laboratorio te lo dirá

12

Rusia acusa a EU de actos de piratería en el Caribe; Venezuela agradece el respaldo