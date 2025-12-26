Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 10:08 pm

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general

El Gobierno de Venezuela liberó a 71 personas que habían sido detenidas durante las protestas por la elección presidencial de 2024. El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a que haya una amnistía general "entre todos los sectores de la sociedad de Venezuela para construir un gobierno que represente a todos y todas y genere la confianza en la democracia".

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- La madrugada de este día de Navidad, el Gobierno de Venezuela puso en libertad a 71 personas detenidas por su presunta participación en las protestas posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, según informaron organizaciones de derechos humanos y familiares de los excarcelados.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, un colectivo de familiares de detenidos, detalló que entre los liberados figuran 65 hombres recluidos en el penal de Tocorón (estado Aragua), tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino Las Crisálidas (Miranda) y tres adolescentes de La Guaira.

Esta es la excarcelación más numerosa de presos considerados políticos por la oposición en varios meses, rompiendo una paralización que, según familiares, se extendía desde marzo de 2025.

Las liberaciones fueron confirmadas también por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que celebró la noticia como "una victoria para la verdad y la esperanza", aunque exigió la libertad plena de todos los detenidos por motivos políticos mediante una amnistía general.

El contexto de estas excarcelaciones se enmarca en la crisis política desatada tras los comicios del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, resultado rechazado por la oposición mayoritaria.

Las protestas posteriores derivaron en más de dos mil 400 detenciones, la mayoría ya liberadas, según datos de la Fiscalía venezolana.

Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Foro Penal reconocen el impacto positivo de la medida, pero la califican de "insuficiente".

JEP registra actualmente mil 085 presos políticos, mientras que Foro Penal cifraba en 902 los casos al 15 de diciembre. Ambas insisten en que cientos de familias siguen afectadas por detenciones arbitrarias y exigen la liberación total, especialmente de mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades graves.

El Gobierno de Maduro, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial sobre estas liberaciones, que coinciden con una escalada de tensiones con Estados Unidos, incluyendo sanciones y despliegues militares en el Caribe.

Petro pide una amnistía general

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este jueves la aprobación de una "amnistía general" por parte de las autoridades de Venezuela, después de que el Gobierno de este país haya excarcelado a 71 personas que habían sido detenidas durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

"Una amnistía general y un diálogo entre todos los sectores de la sociedad de Venezuela para construir un gobierno que represente a todos y todas y genere la confianza en la democracia", declaró en su cuenta de la red social X, en respuesta al anuncio de la ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

El mandatario colombiano defendió además en la misma publicación que "no es de amenazas de las que hay que hablar sino de los caminos de la paz en Colombia, en Venezuela y en el Caribe", en un contexto de crecientes tensiones con la Administración de Donald Trump, incluyendo los ataques a supuestas narcolanchas, su anunciada pretensión de intervenir en territorio venezolano y la interceptación de petroleros sancionados que entren y salgan de las costas de Venezuela.

Los balances aportados por varias ONG venezolanas, entre ellas el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), difieren ligeramente pero todos apuntan a una cifra de entre 60 y 75 las personas excarceladas en las últimas horas y coinciden en que está lejos de "las mil 085 personas privadas de libertad por motivos políticos", que registra la asociación Justicia, Encuentro y Perdón.

Actualmente, según Foro Penal, 902 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela y 62 se encuentran en condición de desaparición forzada.

-Con información de Europa Press

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

