VIDEOS ¬ California vive intensa tormenta navideña; inundaciones dejan cuatro muertos

Las regiones de Pacific Palisades y Malibú, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero, están en alerta ahora por inundaciones.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California durante el paso de una de las peores tormentas navideñas en la región, obligando a varias viviendas cercanas a evacuar. Las autoridades, que hasta la noche de ayer contabilizaban cuatro muertos, alertaron de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios y advirtieron las precipitaciones continúen este viernes.

Impulsada por un río atmosférico conocido como "Expreso Piña", que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, la tormenta podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

🇺🇸 | Las graves inundaciones en el sur de California cerraron las principales autopistas, incluida la I-15, dejando a los viajeros de vacaciones atrapados durante kilómetros mientras las aguas de la inundación y el barro inundan las carreteras y puentes.pic.twitter.com/uQh56mk48U — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 26, 2025

En la víspera de Navidad, las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles. El miércoles se registraron lluvias intensas, de hasta 25.4 centímetros en algunas zonas en el sur de California, provocando inundaciones y flujos de escombros.

En algunas zonas montañosas al norte y noroeste de Los Ángeles ya se han registrado entre 10 y 20 centímetros de lluvia.

El diario Los Angeles Times informó que tres personas habían muerto en incidentes relacionados con la tormenta, incluido un hombre de San Diego que fue abatido por la caída de un árbol. Posteriormente se confirmó un cuarto deceso, de un oficial del departamento del alguacil del Condado de Sacramento.

🌧️🎄 Navidad pasada por agua en California Este 24 de diciembre, Los Ángeles se mantiene en alerta máxima ante el riesgo de inundaciones.

El sur de California enfrenta lluvias intensas que podrían convertirla en su Navidad más lluviosa en años. Las imágenes captan el río Los… pic.twitter.com/on18v1kXmL — Martha Berra (@MarthaIBerraA) December 25, 2025

En el Condado de San Bernardino, adyacente a Los Angeles, las autoridades dijeron a la AFP que trabajan para desviar el agua de las inundaciones.

El departamento de bomberos de ese condado acudió a la localidad de Wrightwood para ayudar a personas "a salir de sus viviendas" o que quedaron "varadas en sus vehículos", indicó su portavoz Christopher Prater.

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero.

CALIFORNIA en EMERGENCIA por lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra Un fuerte temporal invernal azota California con lluvias intensas, vientos y nieve, causando inundaciones, deslizamientos de tierra y evacuaciones, según AP.#californiasfinest pic.twitter.com/irl0wvRfu1 — Lex Montana (@LMontana31) December 26, 2025

-Con información de DW.