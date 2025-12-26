VIDEOS ¬ California vive intensa tormenta navideña; inundaciones dejan cuatro muertos

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 9:27 am

VIDEOS ¬ Inundaciones dejan al menos cuatro muertos en California; lluvias seguirán.

¿Qué pasó? Llovió tupido sobre mojado. Los ríos iban llenos; la tierra estaba blanda

VIDEOS ¬ Tormenta Raymond causa estragos en 6 estados; Sheinbaum confirma dos muertos

Miles de migrantes dejaron de ir a los hospitales en LA por el ICE y los recortes

Las regiones de Pacific Palisades y Malibú, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero, están en alerta ahora por inundaciones.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California durante el paso de una de las peores tormentas navideñas en la región, obligando a varias viviendas cercanas a evacuar. Las autoridades, que hasta la noche de ayer contabilizaban cuatro muertos, alertaron de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios y advirtieron las precipitaciones continúen este viernes.

Impulsada por un río atmosférico conocido como "Expreso Piña", que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, la tormenta podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

En la víspera de Navidad, las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles. El miércoles se registraron lluvias intensas, de hasta 25.4 centímetros en algunas zonas en el sur de California, provocando inundaciones y flujos de escombros.

En algunas zonas montañosas al norte y noroeste de Los Ángeles ya se han registrado entre 10 y 20 centímetros de lluvia.

El diario Los Angeles Times informó que tres personas habían muerto en incidentes relacionados con la tormenta, incluido un hombre de San Diego que fue abatido por la caída de un árbol. Posteriormente se confirmó un cuarto deceso, de un oficial del departamento del alguacil del Condado de Sacramento.

En el Condado de San Bernardino, adyacente a Los Angeles, las autoridades dijeron a la AFP que trabajan para desviar el agua de las inundaciones.

El departamento de bomberos de ese condado acudió a la localidad de Wrightwood para ayudar a personas "a salir de sus viviendas" o que quedaron "varadas en sus vehículos", indicó su portavoz Christopher Prater.

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero.

-Con información de DW.

