Perú dice que Betssy Chávez “se puede fugar” y aumenta el acoso a Embajada de México

La Policía Nacional de Perú dijo que el despliegue busca garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales vigentes contra Chávez.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades de Perú reforzaron la vigilancia policial en los alrededores de la Embajada de México en Lima para impedir un posible intento de fuga de la exprimera Ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la sede diplomática desde noviembre de 2025.

El operativo fue intensificado desde la madrugada del 25 de diciembre y mantiene un despliegue permanente de agentes en todos los accesos de la Embajada, ubicada en el distrito de San Isidro, una de las zonas más resguardadas de la capital peruana.

El Comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que el número de efectivos apostados en la zona se ha duplicado e incluso triplicado en los últimos días. Explicó que la medida responde al riesgo de que se intente aprovechar el contexto de las festividades para una salida irregular de la exfuncionaria.

De acuerdo con el jefe policial, el despliegue busca garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales vigentes contra Chávez, quien en noviembre fue sentenciada a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, en relación con el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

🇵🇪🚓🚨 Perú refuerza la vigilancia en la Embajada de México en Lima para evitar la fuga de Betssy Chávez Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional de Perú, dijo en entrevista con un medio local que se ha "duplicado y triplicado" la vigilancia en la sede… pic.twitter.com/j7tYxltXqw — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) December 26, 2025

Aunque el Gobierno de México le concedió asilo diplomático, el Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto necesario para que Chávez pueda salir del país sin ser detenida, por lo que permanece dentro de la sede diplomática mexicana.

En medio del proceso, se dio a conocer que Chávez renunció al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Castillo y parte de la alianza Juntos por el Perú, que se prepara para las elecciones generales de 2026. En una carta pública, la exprimera Ministra argumentó que su decisión obedece a “razones personales” y a una lectura política coherente con sus principios democráticos.

Paralelamente, la madre de Chávez, Herminia Chino, fue inscrita como candidata al Senado por el partido Podemos Perú, en un contexto de reconfiguración de alianzas entre sectores de la izquierda peruana y antiguos colaboradores del entorno de Castillo.

El caso ha provocado una fuerte crisis diplomática entre Perú y México. Tras el otorgamiento del asilo, el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025, marcando uno de los episodios más tensos entre ambos países en las últimas décadas.

Pese a la situación, las autoridades peruanas han reiterado que respetarán la inmunidad diplomática de la Embajada mexicana y descartaron cualquier intento de ingreso por la fuerza.