Zelenski anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Mar-a-Lago, Florida

26/12/2025 - 12:30 pm

Zelenski anuncia que se reunirá con Trump.

El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea "realista, eficaz y fiable".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida, unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz.

"Será el fin de semana. Creo que el domingo, en Florida, cuando nos reuniremos con el Presidente Trump", ha confirmado Zelenski, quien ha señalado que se abordará el contenido del nuevo borrador, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

En las últimas horas, el portal de noticias Axios reveló que el encuentro tendrá lugar el domingo en la mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Así, aseguró que su equipo "trabaja sin descanso" para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea "realista, eficaz y fiable".

Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica "realmente buena". "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", expresó.

"Ucrania recibirá garantías de seguridad firmes y su ejército contará con 800 mil efectivos de forma permanente en tiempos de paz. [...] Se convertirá en miembro de la Unión Europea en algún momento y recibirá un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo", sostuvo el mandatario al hablar del acuerdo de paz el miércoles.

