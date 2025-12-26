La Embajada de EU dice que más de 400 migrantes cayeron del muro intentando cruzar

La Embajada de EU en México lanzó una nueva campaña este cierre de año, al anunciar que durante 2025 más de 400 personas cayeron al escalar el muro fronterizo; la frontera está cerrada a todos, aseveró.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Más de 400 personas se cayeron al intentar escalar y cruzar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos (EU), advirtió la Embajada estadounidense en una nueva campaña dedicada a disuadir a los migrantes para que no intenten ingresar a la Unión americana por su frontera sur.

"Más de 400 personas se han caído intentando escalar el muro de la frontera en 2025, resultando seriamente lesionadas", señaló la Embajada de EU en México en una publicación en pleno festejo navideño.

"No se arriesgue. La frontera está cerrada para todos", indica el mensaje.

Más de 400 personas cayeron intentando escalar el muro fronterizo en 2025. #NiLoIntentes pic.twitter.com/9ZdJ0Yr1gQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 25, 2025

Y es que, desde el retorno de Donald Trump al poder en EU, su agenda antimigración se ha endurecido incluso más que en su primer mandato (2017-2021): no solamente se han enfocado en la frontera con México, sino también en el asedio de comunidades migrantes dentro de su país, incluso de personas que llevan décadas viviendo en la Unión Americana, incluidos residentes legales.

La administración Trump presume que, en su primer año de gobierno, los cruces fronterizos han disminuido un 93 por ciento de forma interanual, y las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera suroeste se han reducido a un promedio de 245 al día.

"De mayo a noviembre, siete meses consecutivos, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) no liberó a ningún indocumentado en el país", señaló el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado la semana pasada.

Además, han realizado un total de 73 mil 329 detenciones en la frontera suroeste, lo que representa una disminución del 53 por ciento respecto al promedio mensual de 155 mil 485 durante la administración de Joe Biden (2021-2025). El muro fronterizo era el símbolo de la crisis de asilo y de migración, pero la mano dura trumpista ha aplacado por ahora esta región, aunque ha destapado problemas en otros sitios.

Y es que la radical agenda antimigrante del gobierno de Trump le ha pegado en sus niveles de aprobación, incluso entre su base más dura, aún después de reducir los cruces en el muro fronterizo, una de sus promesas más celebradas en el pasado por sus seguidores.

El rechazo a las deportaciones impulsadas por Donald Trump ya no se limita a la población latina ni a las comunidades migrantes. Cada vez más estadounidenses — ya sea demócratas y republicanos— consideran que la política antimigrante y xenófoba del mandatario es excesiva.

Y es que, una encuesta del Pew Research Center realizada en octubre y publicada este mes de diciembre, muestra un crecimiento de la percepción de que el Gobierno de Trump esta haciendo “demasiado”, en el sentido de que está yendo demasiado lejos, en las deportaciones de inmigrantes sin documento en Estados Unidos.

De acuerdo con el sondeo, el número de estadounidenses que considera excesivas las deportaciones creció, al pasar de un 44 por ciento que en marzo pensaba que las acciones de deportaciones eran “demasiado” a un 53 por ciento que pensaba lo mismo en octubre, es decir, aumento de nueve puntos porcentuales en apenas siete meses. Por otra parte, la proporción de quienes creen que la administración hace “lo correcto” cayó de 43 a 36 por ciento, mientras que la opinión de que se hace “muy poco” prácticamente no varió.

Pero uno de los aspectos más significativos del estudio es que el descontento también comienza a crecer entre los propios republicanos, ya que, entre quienes se inclinan por el Partido Republicano, el porcentaje que considera que el Gobierno hace “demasiado” en materia de deportaciones pasó de 13 por ciento en marzo a 20 por ciento en octubre. En contraste, quienes opinan que Trump hace “lo correcto” disminuyeron de 69 a 64 por ciento. En cuanto a la percepción de que se hace “muy poco” apenas se movió, al pasar de 17 a 16 por ciento.

Los efectos de la expulsión masiva de migrantes —a quienes el discurso oficial criminaliza sin sustento— comienzan a reflejarse tanto en las encuestas como en la popularidad del Presidente. Este reciente estudio del Pew Research Center analizó la evolución de la opinión pública entre marzo y octubre de 2025 sobre si la administración Trump está haciendo “muy poco”, “lo correcto” o “”demasiado” en las deportaciones, y los resultaron muestran que, entre demócratas y republicanos, hispanos y blancos, la idea que la política migratoria del Gobierno se ha vuelto excesiva está creciendo; un incremento particularmente marcado entre los demócratas.

En el total de la población adulta, según el estudio, la percepción de que el Gobierno hace “demasiado” pasó de 44 por ciento en marzo a 53 por ciento en octubre. En ese mismo periodo, quienes consideran que la administración hace “lo correcto” disminuyeron de 43 a 36 por ciento, mientras que la opinión de que se hace “muy poco” se mantuvo prácticamente sin cambios, al pasar de 11 a 10 por ciento.