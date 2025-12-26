La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 11:07 am

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

“Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”: Epstein

El ego de Trump toca visas, monedas y hasta instituciones: pone su nombre, o su cara

Michelle Goldberg, periodista de The New York Times, dice hoy que Trump se está debilitando y la resistencia se está fortaleciendo.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– La noticia ya no es noticia. O, dicho de manera más precisa: ya no sorprende a nadie todo lo que es noticia sobre Donald Trump y Estados Unidos en estos días. De lo vulgar se ha brincado a lo indignante; del sinsentido se pasó a la vulgaridad o a lo siniestro.

Hace unos días, en un amplio ensayo, la revista The New Yorker hablaba de cómo Trump deshonró al Kennedy Center agregándole su nombre a un monumento que era memorial para un Presidente asesinado. “La apropiación por parte de Trump de los derechos del nombre del Kennedy Center no es su peor pecado. (Podría decirse que ni siquiera fue su peor pecado de la semana). Pero aun así es ofensivo”, escribió David Remnick.

Hoy mismo, en The Wall Street Journal se revela que el círculo íntimo de Trump ve a Rusia como un “El Dorado para los negocios”. A los ojos del mundo se vuelven multimillonarios con la corrupción política. La sola entrada del texto habla de cómo la familia Trump ya va rumbo a Moscú, sobres del dinero, fingiendo que quieren la paz para Ucrania: “Para Steve Witkoff y Jared Kushner [el yerno], los enviados multimillonarios del Presidente Trump que trabajan en un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, Rusia es una tierra de vastos recursos naturales y ricas oportunidades de negocios”, dice el diario.

Pero hay otras noticias relacionadas con lo mismo. Michelle Goldberg, periodista de The New York Times, dice hoy que Trump se está debilitando y la resistencia se está fortaleciendo. Pero antes de explicar por qué, hace algún resumen de lo que Estados Unidos vive en estos días y cómo impacta al mundo.

Trump termina el año débil.
Donald Trump termina el año sin llegar a consolidar su poder, afirma periodista del NYT. Foto: White House

“Ha sido un año espantoso para quienes ven con claridad la kakistocracia [Del griego ‘kakistos’ (el peor) y ‘kratos’ (poder)] de Donald Trump. Regresó al cargo con renovadas fuerzas, rodeado de obsequiosos magnates tecnológicos, aparentemente al mando no sólo del país, sino también del espíritu de la época. Desde entonces, ha sido un desfile de pesadillas: hombres armados con pasamontañas en las calles, migrantes enviados a una prisión de tortura en El Salvador, corrupción a una escala inimaginable incluso para los dictadores más ostentosos del tercer mundo y la impactante capitulación de muchos líderes del mundo empresarial, jurídico, mediático y académico. Intentar comprender la magnitud de la destrucción cívica causada en tan sólo 11 meses supera los límites de la imaginación, como conceptualizar años luz o agujeros negros”, escribe la periodista.

“Y, sin embargo, a medida que el año 2025 se acerca a su fin, hay motivos para tener esperanza”, agrega.

Antes de entrar a The New York Times, fue columnista en Slate y su trabajo ha aparecido además en The Washington Post, The Nation, The New Republic y muchas otras publicaciones.

Los motivos para tener esperanza, dice, es que “millones de personas en todo el país que se han negado a rendirse ante la intimidación de esta administración. Cuando Trump comenzó su segundo mandato, la opinión general era que la resistencia estaba moribunda. Si alguna vez fue cierto, ya no lo es. Este año se han producido algunas de las protestas callejeras más grandes de la historia de Estados Unidos. Amanda Litman, fundadora de Run for Something, un grupo que capacita a jóvenes progresistas para postularse a cargos locales, me comentó que desde las elecciones de 2024, se han registrado más inscripciones que en todos los primeros cuatro años de Trump. Justo este mes, la legislatura de Indiana, dominada por los republicanos, impulsada por los votantes, se rebeló contra los intentos de MAGA de intimidarlos y se negó a rediseñar sus mapas congresionales para eliminar los distritos con tendencia demócrata”.

“Si bien Trump ‘ha logrado causar un daño extraordinario que tendrá efectos generacionales, no ha logrado consolidar su poder’, afirmó Leah Greenberg, fundadora del grupo de resistencia Indivisible. ‘Eso se ha evitado, y se ha evitado no, francamente, gracias a los esfuerzos de prácticamente nadie en las instituciones de élite o en el liderazgo político, sino gracias a los esfuerzos de la gente común que se niega a alinearse con el fascismo’”, escribe Michelle Goldberg.

La periodista enumera algunos de los fracasos recientes de Trump. En junio, detalla, el desfile militar del Presidente de Estados Unidos, “concebido como una muestra de dominio, fue un fracaso, y las protestas simultáneas de No Kings en todo el país fueron multitudinarias y enérgicas. Unos meses después, Charlie Kirk fue asesinado, una tragedia que el gobierno intentó explotar para silenciar a sus oponentes. Cuando el comediante nocturno Jimmy Kimmel hizo un comentario desagradable en ABC que parecía culpar a la derecha por el asesinato de Kirk, Disney, la empresa matriz de la cadena, cedió a la presión para retirar a Kimmel del aire. Fue un momento peligroso para la libertad de expresión; de repente, Estados Unidos se estaba convirtiendo en el tipo de país donde los críticos del régimen se ven obligados a abandonar la televisión. Pero entonces llegó una ola de cancelaciones de Disney+ y del canal Hulu, propiedad de Disney, así como un boicot de celebridades, y Disney le devolvió el programa a Kimmel”.

“Gran parte del mérito por la revitalización de la resistencia le corresponde al propio Trump. Si hubiera centrado su campaña de deportación en los criminales o se hubiera abstenido de perjudicar la economía con aranceles descontrolados, burlándose de las preocupaciones sobre la asequibilidad, probablemente habría seguido siendo una figura más formidable. Sigue siendo sumamente peligroso, sobre todo porque se siente cada vez más acorralado y agraviado. Después de todo, para cuando lea esto, bien podríamos estar en guerra con Venezuela, aunque nadie en la administración se ha molestado en articular una justificación plausible para la escalada del conflicto”, agrega.

La periodista concluye que Trump termina el año débil e impopular, con su coalición desanimada y dividida por luchas internas. Todas las encuestas coinciden en que la debilidad del Presidente se ha acelerado con el paso de los días, aunque todavía tiene mucho poder para seguir haciendo daño.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Clara Brugada Molina confirmaron que asesinaron a Ximena Guzmán y a José Muñoz, secretaria particular y asesor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), durante un ataque directo.
2

Un sujeto dispara y mata a la secretaria particular de Clara Brugada y a su asesor

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
3

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
4

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
5

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

6

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

VIDEOS ¬ Inundaciones dejan al menos cuatro muertos en California; lluvias seguirán.
7

VIDEOS ¬ California vive intensa tormenta navideña; inundaciones dejan cuatro muertos

Juez dicta prisión preventiva contra Yoel "N", de la secta Lev Tahor, por trata.
8

FGR detiene a Yoel "N", miembro de una secta, por trata; Juez da prisión preventiva

9

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
10

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

El suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar fueron trasladados al penal de Puente Grande tras su captura en Jalisco.
11

Juez dicta prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán en Jalisco

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
12

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
13

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control
14

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

Hacienda actualizó el IEPS de gasolina y de diésel para 2026, que se hace anualmente por la inflación.
15

Hacienda anuncia aumento del IEPS a gasolina y diésel para 2026: ¿cuánto pagarás?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece.
1

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece

El suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar fueron trasladados al penal de Puente Grande tras su captura en Jalisco.
2

Juez dicta prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán en Jalisco

VIDEOS ¬ Inundaciones dejan al menos cuatro muertos en California; lluvias seguirán.
3

VIDEOS ¬ California vive intensa tormenta navideña; inundaciones dejan cuatro muertos

Juez dicta prisión preventiva contra Yoel "N", de la secta Lev Tahor, por trata.
4

FGR detiene a Yoel "N", miembro de una secta, por trata; Juez da prisión preventiva

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
5

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

6

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

7

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general
8

Venezuela libera a 71 presos políticos; Petro llama a que haya una amnistía general

9

La SSPC registra 42 homicidios el día de Nochebuena; Chihuahua, entidad con más casos

10

ENTREVISTA ¬ “El ciclo progresista sigue en AL. Ahora enfrenta al imperialismo de EU”

Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigueria
11

VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
12

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla