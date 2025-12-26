La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece.

Michelle Goldberg, periodista de The New York Times, dice hoy que Trump se está debilitando y la resistencia se está fortaleciendo.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– La noticia ya no es noticia. O, dicho de manera más precisa: ya no sorprende a nadie todo lo que es noticia sobre Donald Trump y Estados Unidos en estos días. De lo vulgar se ha brincado a lo indignante; del sinsentido se pasó a la vulgaridad o a lo siniestro.

Hace unos días, en un amplio ensayo, la revista The New Yorker hablaba de cómo Trump deshonró al Kennedy Center agregándole su nombre a un monumento que era memorial para un Presidente asesinado. “La apropiación por parte de Trump de los derechos del nombre del Kennedy Center no es su peor pecado. (Podría decirse que ni siquiera fue su peor pecado de la semana). Pero aun así es ofensivo”, escribió David Remnick.

Hoy mismo, en The Wall Street Journal se revela que el círculo íntimo de Trump ve a Rusia como un “El Dorado para los negocios”. A los ojos del mundo se vuelven multimillonarios con la corrupción política. La sola entrada del texto habla de cómo la familia Trump ya va rumbo a Moscú, sobres del dinero, fingiendo que quieren la paz para Ucrania: “Para Steve Witkoff y Jared Kushner [el yerno], los enviados multimillonarios del Presidente Trump que trabajan en un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, Rusia es una tierra de vastos recursos naturales y ricas oportunidades de negocios”, dice el diario.

Pero hay otras noticias relacionadas con lo mismo. Michelle Goldberg, periodista de The New York Times, dice hoy que Trump se está debilitando y la resistencia se está fortaleciendo. Pero antes de explicar por qué, hace algún resumen de lo que Estados Unidos vive en estos días y cómo impacta al mundo.

“Ha sido un año espantoso para quienes ven con claridad la kakistocracia [Del griego ‘kakistos’ (el peor) y ‘kratos’ (poder)] de Donald Trump. Regresó al cargo con renovadas fuerzas, rodeado de obsequiosos magnates tecnológicos, aparentemente al mando no sólo del país, sino también del espíritu de la época. Desde entonces, ha sido un desfile de pesadillas: hombres armados con pasamontañas en las calles, migrantes enviados a una prisión de tortura en El Salvador, corrupción a una escala inimaginable incluso para los dictadores más ostentosos del tercer mundo y la impactante capitulación de muchos líderes del mundo empresarial, jurídico, mediático y académico. Intentar comprender la magnitud de la destrucción cívica causada en tan sólo 11 meses supera los límites de la imaginación, como conceptualizar años luz o agujeros negros”, escribe la periodista.

“Y, sin embargo, a medida que el año 2025 se acerca a su fin, hay motivos para tener esperanza”, agrega.

Los motivos para tener esperanza, dice, es que “millones de personas en todo el país que se han negado a rendirse ante la intimidación de esta administración. Cuando Trump comenzó su segundo mandato, la opinión general era que la resistencia estaba moribunda. Si alguna vez fue cierto, ya no lo es. Este año se han producido algunas de las protestas callejeras más grandes de la historia de Estados Unidos. Amanda Litman, fundadora de Run for Something, un grupo que capacita a jóvenes progresistas para postularse a cargos locales, me comentó que desde las elecciones de 2024, se han registrado más inscripciones que en todos los primeros cuatro años de Trump. Justo este mes, la legislatura de Indiana, dominada por los republicanos, impulsada por los votantes, se rebeló contra los intentos de MAGA de intimidarlos y se negó a rediseñar sus mapas congresionales para eliminar los distritos con tendencia demócrata”.

“Si bien Trump ‘ha logrado causar un daño extraordinario que tendrá efectos generacionales, no ha logrado consolidar su poder’, afirmó Leah Greenberg, fundadora del grupo de resistencia Indivisible. ‘Eso se ha evitado, y se ha evitado no, francamente, gracias a los esfuerzos de prácticamente nadie en las instituciones de élite o en el liderazgo político, sino gracias a los esfuerzos de la gente común que se niega a alinearse con el fascismo’”, escribe Michelle Goldberg.

La periodista enumera algunos de los fracasos recientes de Trump. En junio, detalla, el desfile militar del Presidente de Estados Unidos, “concebido como una muestra de dominio, fue un fracaso, y las protestas simultáneas de No Kings en todo el país fueron multitudinarias y enérgicas. Unos meses después, Charlie Kirk fue asesinado, una tragedia que el gobierno intentó explotar para silenciar a sus oponentes. Cuando el comediante nocturno Jimmy Kimmel hizo un comentario desagradable en ABC que parecía culpar a la derecha por el asesinato de Kirk, Disney, la empresa matriz de la cadena, cedió a la presión para retirar a Kimmel del aire. Fue un momento peligroso para la libertad de expresión; de repente, Estados Unidos se estaba convirtiendo en el tipo de país donde los críticos del régimen se ven obligados a abandonar la televisión. Pero entonces llegó una ola de cancelaciones de Disney+ y del canal Hulu, propiedad de Disney, así como un boicot de celebridades, y Disney le devolvió el programa a Kimmel”.

“Gran parte del mérito por la revitalización de la resistencia le corresponde al propio Trump. Si hubiera centrado su campaña de deportación en los criminales o se hubiera abstenido de perjudicar la economía con aranceles descontrolados, burlándose de las preocupaciones sobre la asequibilidad, probablemente habría seguido siendo una figura más formidable. Sigue siendo sumamente peligroso, sobre todo porque se siente cada vez más acorralado y agraviado. Después de todo, para cuando lea esto, bien podríamos estar en guerra con Venezuela, aunque nadie en la administración se ha molestado en articular una justificación plausible para la escalada del conflicto”, agrega.

La periodista concluye que Trump termina el año débil e impopular, con su coalición desanimada y dividida por luchas internas. Todas las encuestas coinciden en que la debilidad del Presidente se ha acelerado con el paso de los días, aunque todavía tiene mucho poder para seguir haciendo daño.