Una carambola en la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz, deja al menos 40 heridos

Una carambola en la autopista Puebla-Córdoba, a la altura de Veracruz, ha dejado docenas de lesionados, aunque la mayoría de ellos con afectaciones menores; hay 4 personas graves y cierres parciales en la circulación.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Una carambola este viernes que involucró al menos media docena de automóviles, incluidos una pipa y un autobús, dejó al menos 40 personas heridas –aunque la mayoría de ellas con lesiones leves o superficiales– en Veracruz, en la carretera Puebla-Córdoba. El accidente dejó cierres parciales de circulación, aunque en algunas zonas se ha ido restableciendo conforme avanza el día.

El accidente múltiple ocurrió sobre la autopista Puebla-Córdoba, a la altura de Los Cafetos, conocida como “Las Gasolineras Gemelas”. En el percance se vieron involucrados autobuses de transporte de personal y diversos vehículos particulares, cuando personas se dirigían a sus centros de trabajo, así como una pipa.

La carambola, alrededor de las 7:00 horas, obligó al cierre parcial de la circulación cerca del km 290+900 de la carretera Puebla-Córdoba, de acuerdo con la Guardia Nacional. Hay 4 lesionados graves, de acuerdo con medios locales.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de la circulación por #AccidenteVial cerca del km 290+900, de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/fbBYKBrSbA — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 26, 2025

Los primeros reportes indican que en total hubo entre 40 y 50 lesionados, casi todos ellos con afectaciones leves o superficiales. El coordinador de Protección Civil de Córdoba, Jorge Tress Martinez, le dijo al Sol de México que los lesionados fueron atendidos en el lugar de los hechos para luego ser canalizados a diversos hospitales de la zona para su valoración.

La Cruz Roja local, por su parte, indicó que realizó labores de manera coordinada con Caminos y Puentes Federales (Capufe) Fortín, Ambulancias SAMP y otras corporaciones, "logrando una respuesta rápida y ordenada para la atención de los lesionados": ellos trasladaron a 10 personas para recibir atención en hospitales locales.

Las ambulancias SAMP realizaron 2 traslados, SAMUV Fortín 3 traslados y Capufe 3 traslados. "Todos los pacientes fueron clasificados con prioridad amarilla y canalizados a hospitales de la región para su valoración médica", indicó la Cruz Roja.

Las autoridades recordaron que este tipo de carambolas suelen ocurrir en épocas de lluvia o de neblina, por lo que la precaución al conducir es vital. "Reduce la velocidad, mantén tu distancia y evita distracciones. Tu vida y la de los demás está en juego", señalaron.

Cerca del mediodía, Capufe informó que el tramo de la autopista de Ciudad Mendoza a Córdoba, en el kilómetro 290, dirección Córdoba, restableció la circulación luego de que "el accidente ha sido atendido". "Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución", completó

El cierre de carriles "por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión, autobús y vehículos particulares" ocurrió desde pasadas las 7:00 horas, es decir, el cierre parcial duró unas 5 horas al menos.

Este accidente ocurrió luego de que el número de muertos por la volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Zontecomatlán, al norte de Veracruz, aumentó a 10, mientras que 32 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con autoridades municipales.

El accidente ocurrió la tarde del 24 de diciembre, cuando un autobús de la línea Conexión cayó a un barranco en una zona de cañadas ubicada en la Sierra de Huayacocotla, el cual provocó un amplio despliegue de atención y rescate en la zona.

A raíz del incidente, el ayuntamiento de Zontecomatlán confirmó la actualización del saldo y señaló que se brindó atención inmediata a las personas afectadas, con apoyo de instancias municipales, estatales y federales.

Asimismo, precisó que entre las víctimas mortales se encuentran nueve personas adultas y un menor de edad, cuyos decesos fueron confirmados tras las labores de rescate y atención médica.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de los municipios de Chicontepec y Huayacocotla, en Veracruz, así como a Huejutla, Hidalgo, donde permanecieron bajo observación y tratamiento médico.

En las labores de auxilio participaron cuerpos de emergencia, habitantes de la zona, voluntarios y autoridades de Veracruz e Hidalgo, quienes colaboraron en el traslado de los heridos desde el lugar del accidente.