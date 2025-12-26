VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

A través de redes sociales se difundió un video en el que se puede observar el momento en que el hombre y su caballo son arrastrados por la fuerte corriente. Ambos fueron localizados más tarde sin vida.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Un hombre perdió la vida al intentar cruzar, mientras montaba su caballo, un tramo carretero inundado, en el municipio de Ángel R. Cabada, comunidad Arroyo Seco, en la región de Los Tuxtlas, Veracruz. Ambos, jinete y caballo, fueron arrastrados por la corriente y perdieron la vida.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se puede observar el momento en que el hombre y caballo son arrastrados por la fuerte corriente que resultó de las intensas lluvias que se han registrado en el sur de Veracruz, lo que ha afectado a viviendas y caminos.

En las imágenes, captadas por una mujer desde el interior de un automóvil y publicadas en la red social X, se puede observar como el hombre cabalga en medio de la lluvia, hasta que llega a una parte del camino que está atravesada por la corriente. Aunque parece pensarlo un poco, el jinete finalmente decide cruzar el tramo pese al peligro que implica.

AFECTACIONES POR LLUVIAS EN ANGEL R. CABADA, UN HOMBRE FUE ARRASTRADO POR LA CORRIENTE JUNTO CON SU CABALLO pic.twitter.com/RRw1lt1erU — ViralesMex (@virales_mex) December 25, 2025

Desgraciadamente, la corriente del arroyo desbordado es tan fuerte que termina por arrastrar al hombre junto con su caballo, mientras, de fondo, se escucha la desesperación de la mujer que graba el hecho, “Está loco ese señor", expresa. Más tarde, ambos cuerpos sin vida fueron localizados en los alrededores de la cascada Eluney.

La víctima fue identificada como Panucio Huerto de 55 años de edad, tras lo cual la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento del hombre, destacando que se le estaba dando acompañamiento a la familia. Asimismo, exhortó a la población a mantener la prudencia y no cruzar ríos, arroyos o vialidades desbordadas.

Asimismo, señaló que los tres niveles de Gobierno ya atienden la situación de emergencia provocada por los fuertes lluvias en San Andrés Tuxtla y Catemaco, en donde ya se activo el Plan DN-III-E, en su face de auxilio, por que se está priorizando salvaguardar la vida de las personas vulnerables.

Lo anterior, debido a que las fuertes provocaron afluentes desbordados en Ángel R. Cabada, un río desbordado en Catemaco, un arroyo desbordado en San Andrés Tuxtla, así como seis comunidades afectadas. Por ello, se llevaron a cabo acciones como el desazolve de 200 viviendas, retiro de 15 árboles que obstruían el paso del agua de un puente, la limpieza de 230 metros cuadrados de calles y la colocación de costales en el cause del río "La Palma".