VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 5:29 pm

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Un incendio consume una casa en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx; hay 2 mujeres muertas

"No hay motivo para limitar las actividades en Chiapas": SSa sobre brote de sarampión

A través de redes sociales se difundió un video en el que se puede observar el momento en que el hombre y su caballo son arrastrados por la fuerte corriente. Ambos fueron localizados más tarde sin vida. 

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Un hombre perdió la vida al intentar cruzar, mientras montaba su caballo, un tramo carretero inundado, en el municipio de Ángel R. Cabada, comunidad Arroyo Seco, en la región de Los Tuxtlas, Veracruz. Ambos, jinete y caballo, fueron arrastrados por la corriente y perdieron la vida.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se puede observar el momento en que el hombre y caballo son arrastrados por la fuerte corriente que resultó de las intensas lluvias que se han registrado en el sur de Veracruz, lo que ha afectado a viviendas y caminos.

En las imágenes, captadas por una mujer desde el interior de un automóvil y publicadas en la red social X, se puede observar como el hombre cabalga en medio de la lluvia, hasta que llega a una parte del camino que está atravesada por la corriente. Aunque parece pensarlo un poco, el jinete finalmente decide cruzar el tramo pese al peligro que implica.

Desgraciadamente, la corriente del arroyo desbordado es tan fuerte que termina por arrastrar al hombre junto con su caballo, mientras, de fondo, se escucha la desesperación de la mujer que graba el hecho, “Está loco ese señor", expresa. Más tarde, ambos cuerpos sin vida fueron localizados en los alrededores de la cascada Eluney.

La víctima fue identificada como Panucio Huerto de 55 años de edad, tras lo cual la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento del hombre, destacando que se le estaba dando acompañamiento a la familia. Asimismo, exhortó a la población a mantener la prudencia y no cruzar ríos, arroyos o vialidades desbordadas.

Asimismo, señaló que los tres niveles de Gobierno ya atienden la situación de emergencia provocada por los fuertes lluvias en San Andrés Tuxtla y Catemaco, en donde ya se activo el Plan DN-III-E, en su face de auxilio, por que se está priorizando salvaguardar la vida de las personas vulnerables.

Lo anterior, debido a que las fuertes provocaron afluentes desbordados en Ángel R. Cabada, un río desbordado en Catemaco, un arroyo desbordado en San Andrés Tuxtla, así como seis comunidades afectadas. Por ello, se llevaron a cabo acciones como el desazolve de 200 viviendas, retiro de 15 árboles que obstruían el paso del agua de un puente, la limpieza de 230 metros cuadrados de calles y la colocación de costales en el cause del río "La Palma".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
2

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
3

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.
4

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece.
5

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
6

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Mexicana de Aviación celebró este viernes el segundo aniversario.
7

Mexicana de Aviación celebra segundo aniversario; más de 800 mil pasajeros la usaron

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
8

#Anuario2025 ¬ Una era de terror: activistas describen los meses siniestros con Trump

The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte.
9

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, fallece a los 65 años de edad

10

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

Una carambola en Veracruz dejó docenas de lesionados y el cierre parcial de la circulación en la carretera Puebla-Córdoba.
11

Una carambola en la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz, deja al menos 40 heridos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Clara Brugada Molina confirmaron que asesinaron a Ximena Guzmán y a José Muñoz, secretaria particular y asesor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), durante un ataque directo.
12

Un sujeto dispara y mata a la secretaria particular de Clara Brugada y a su asesor

Joven es baleado en Puebla durante un asalto
13

VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

VIDEOS ¬ Inundaciones dejan al menos cuatro muertos en California; lluvias seguirán.
14

VIDEOS ¬ California vive intensa tormenta navideña; inundaciones dejan cuatro muertos

Juez dicta prisión preventiva contra Yoel "N", de la secta Lev Tahor, por trata.
15

FGR detiene a Yoel "N", miembro de una secta, por trata; Juez da prisión preventiva

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente
2

VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

Autoridades localizan un cuerpo en la calles de Tepito
3

Autoridades de CdMx hallan un cuerpo en calles de Tepito; Fiscalía y SSC investigan

Silvinei Vasques, exjefe de Policía de Carreteras de Brasil.
4

Exjefe policial, aliado de Bolsonaro, es detenido en Paraguay por golpe de Estado

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
5

#Anuario2025 ¬ Una era de terror: activistas describen los meses siniestros con Trump

The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte.
6

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, fallece a los 65 años de edad

Mexicana de Aviación celebró este viernes el segundo aniversario.
7

Mexicana de Aviación celebra segundo aniversario; más de 800 mil pasajeros la usaron

Frente frío 24 azotará al país.
8

El frente frío 24 provocará bajas temperaturas, lluvias y nieve este fin de semana

Más de 400 personas se lesionaron al caer del muro fronterizo entre México y EU en 2025, advirtió la Embajada estadounidense en una nueva campaña.
9

La Embajada de EU dice que más de 400 migrantes cayeron del muro intentando cruzar

Sheinbaum presumió que México cierra el 2025 como el segundo país con menos desempleo del mundo.
10

La Presidenta dice que México cierra 2025 como el segundo país con menos desocupación

Zelenski anuncia que se reunirá con Trump.
11

Zelenski anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Mar-a-Lago, Florida

Perú refuerza vigilancia en Embajada de México por riesgo de fuga de Betssy Chávez.
12

Perú dice que Betssy Chávez “se puede fugar” y aumenta el acoso a Embajada de México