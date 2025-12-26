Mexicana de Aviación celebra segundo aniversario; más de 800 mil pasajeros la usaron

El director general de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila Bojórquez, destacó que actualmente la empresa opera 14 rutas nacionales.

Ciudad de México, 26 de diciembre (Sinembargo).- Mexicana de Aviación celebró este viernes el segundo aniversario de su relanzamiento en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La aerolínea ha transportado a más de 800 mil pasajeros, cifra que representa alrededor del 12 por ciento del total de usuarios que han utilizado el AIFA en ese periodo, indicó su director general, Leobardo Ávila Bojórquez.

En el marco de la ceremonia conmemorativa, el funcionario destacó que actualmente la empresa opera 14 rutas nacionales y que para el segundo trimestre de 2026 se prevé la apertura de tres destinos adicionales, con lo que la red crecerá a 17 rutas. Subrayó que estos resultados reflejan una empresa estatal con disciplina, planeación y compromiso.

Tan sólo en 2025, la aerolínea registró un incremento de 19 por ciento en el número de pasajeros respecto a 2024, al pasar de 350 mil a aproximadamente 450 mil usuarios.

Ávila Bojórquez resaltó que la aerolínea ha elevado su eficiencia por operación en un 56 por ciento, lo que se traduce en un mayor número de pasajeros por vuelo. Asimismo, informó que Mexicana mantiene un índice de puntualidad de 98.6 por ciento y un nivel de confianza de 93.6 por ciento entre los usuarios que han utilizado sus servicios.

En cuanto a la flota, explicó que la incorporación de cinco aeronaves EMBRAER E-195E2 ha permitido ofrecer vuelos hasta 68 por ciento más silenciosos, además de mayor seguridad y confort. Detalló que durante 2026 se integrarán siete aviones más de este tipo, con capacidad para 108 pasajeros, y que en 2027 se recibirán las ocho aeronaves restantes, para completar un total de 20.

En el segmento de carga, Mexicana de Aviación ha movilizado más de 700 toneladas de productos, entre material postal, medicamentos y componentes industriales, lo que ha contribuido al fortalecimiento de las cadenas productivas del país. Para alcanzar estos resultados, la aerolínea ha acumulado más de 17 mil horas de vuelo y recorrido cerca de 11.3 millones de kilómetros, equivalentes a 281 vueltas alrededor del mundo.

El director de la aerolínea adelantó que Mexicana se prepara para el próximo Mundial de Futbol, con el objetivo de incrementar las frecuencias hacia destinos sede como Guadalajara y Monterrey, principalmente en horarios matutinos y vespertinos, para atender la demanda y mejorar la conectividad.

La celebración del aniversario incluyó mariachi y pastel en la sala de espera de la aerolínea en el AIFA, acto que fue encabezado por Leobardo Ávila Bojórquez; Isidro Pastor Román, director del aeropuerto, y Violeta Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano, quienes compartieron el festejo con pasajeros presentes.