Exjefe policial, aliado de Bolsonaro, es detenido en Paraguay por golpe de Estado

La detención se produjo este viernes en el aeropuerto de Asunción, capital de Paraguay, cuando el exfuncionario intentaba viajar a El Salvador utilizando documentación falsa.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Silvinei Vasques, exjefe de la policía de carreteras de Brasil y quien cumplía prisión domiciliaria luego de que se le halló culpable de participar en el golpe de Estado que intentó llevar a cabo el expresidente Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022, fue detenido este viernes en Paraguay, hasta donde se trasladó luego de que rompió su tobillera electrónica.

La detención tuvo lugar este viernes en el aeropuerto de Asunción, la capital de Paraguay, cuando se disponía a viajar con rumbo a El Salvador, gracias a la alerta que la policía federal puso en Colombia, Paraguay y Argentina después de que el exfuncionario brasileño de 50 años de edad, se dio a la fuga en un automóvil.

Vasques -quien fue condenado a 24 años y seis meses de prisión, el pasado 16 de diciembre, por su participación por el intento golpista que orquestó Bolsonaro luego de que fue vencido por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2022- intentaba llegar al país centroamericano con documentación falsa.

Al exjefe policial se le responsabiliza de impedir el desplazamiento de posibles votantes del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Durante estos hechos también se registraron "enfrentamientos" entre votantes, a los que Vasques también contribuyó, hechos por los que fue destituido y tuvo que pagar una multa de 500.000 reales.

Además de la condena que cumplía por participar en el intento de golpe de Estado, el exfuncionario recibió una sentencia previa por parte de la Justicia de Río de Janeiro, luego de que se comprobó que, estando en funciones, realizó campaña en favor de Bolsonaro, algo que está prohibido para los servidores públicos en función, y, además, utilizó recursos públicos, así como la imagen, de la Policía de Carreteras.

