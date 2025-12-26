Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, fallece a los 65 años de edad

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 3:45 pm

The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte.

La banda The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte, quien participó en distintas etapas del grupo y partícipe en álbumes y giras internacionales.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la banda británica The Cure, murió este viernes a los 65 años de edad, según informó la agrupación encabezada por Robert Smith mediante un comunicado oficial difundido en su sitio web.

De acuerdo con la información proporcionada, el músico falleció en su domicilio durante la esta época navideña, luego de enfrentar una breve enfermedad, sin que se dieran a conocer mayores detalles sobre las causas específicas de su muerte.

¿Quién fue Perry Bamonte?

Bamonte mantuvo una relación profesional con The Cure durante dos etapas distintas, la primera de 1990 a 2005 y la segunda a partir de 2022, periodo en el que retomó actividades con la banda en giras internacionales.

Su vínculo con el grupo inició en 1984, cuando se incorporó como técnico de guitarra y roadie, antes de integrarse formalmente como músico al reemplazar a Roger O’Donnell en los teclados en 1990.

Durante la década de los noventa, Bamonte asumió también funciones como guitarrista principal tras la salida de Porl Thompson, y participó en producciones discográficas como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) y Bloodflowers (2000).

El músico colaboró en más de 400 conciertos alrededor del mundo y formó parte de giras que fortalecieron la proyección internacional del grupo dentro del rock alternativo y gótico.

En 2005, Bamonte dejó la agrupación junto con su hermano Daryl, y años más tarde regresó para integrarse a la gira Shows of a Lost World, que recorrió Europa, América y Sudamérica desde 2022.

Además de su trabajo con The Cure, Perry Bamonte desarrolló proyectos musicales independientes y fue incluido como miembro de la banda en el Rock & Roll Hall of Fame en 2019, como parte del reconocimiento colectivo al grupo.

