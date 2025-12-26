Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 5:47 pm

Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Jueza niega suspensión a hijo de Bermúdez Requena: sus cuentas seguirán bloqueadas

Un Juez otorga 3 meses más para investigación complementaria contra Bermúdez Requena

Bermúdez Requena seguirá preso; Jueza federal niega amparo al líder de La Barredora

La UIF congela cuentas de Bermúdez Requena, de sus socios, empresas y de familiares

Una Jueza federal en Tabasco negó descongelar las cuentas de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, bloqueadas por la UIF desde julio pasado.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Una Jueza federal en Tabasco negó otorgarle una suspensión provisional a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal "La Barredora" y exsecretario de Seguridad Pública estatal durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández. Por lo tanto, sus cuentas seguirán congeladas.

La titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, admitió la demanda de garantías de Hernán Bermúdez, como lo ordenó un Tribunal Colegiado, pero rechazó darle la medida cautelar al exfuncionario, quien acusó una "persecución política" en su contra y de su familia.

Por lo tanto, la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de bloquear las cuentas bancarias tanto del presunto líder criminal y de empresas relacionadas, socios y familiares, quedó firme.

La Jueza determinó el 2 de enero de 2026 para realizar la audiencia y determinar si también rechazará la suspensión definitiva, algo que se prevé que suceda, luego de que no concedió la medida cautelar inicial a Hernán Bermúdez.

Esta decisión se suma a la que la misma Jueza de Tabasco determinara en el caso de David Hernán Bermúdez Encalada, hijo del exsecretario de Seguridad de Tabasco, a quien ya rechazó otorgarle la suspensión definitiva contra la decisión de la UIF en noviembre pasado.

Como parte de una investigación financiera instrumentada desde el inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares el pasado 25 de julio.

"Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas", añadió.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de otras empresas de juegos y apuestas vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad estatal. Estos establecimientos operaban tanto de manera virtual como física.

"Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México", concluyó la dependencia.

Por su parte, Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como "El Comandante H" o "El Abuelo", fue vinculado a proceso a finales de septiembre por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el presunto líder de La Barredora, en una audiencia inicial celebrada de manera privada por cuestiones de seguridad.

Requena permanecerá preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México. Además, el Juez fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de Tabasco realice la investigación complementaria.

Esta semana, el Juez federal determinó ampliar por tres meses más la investigación complementaria que se sigue contra Hernán Bermúdez Requena, por lo que el Ministerio Público (MP) tiene hasta el próximo 24 de marzo de 2026 para reunir y aportar las pruebas para sustentar las acusaciones contra el exfuncionario estatal, a quien se identifica como líder de la organización criminal conocida como La Barredora.

Al exsecretario de Seguridad de Tabasco, asignado al cargo por el entonces Gobernador Adán Augusto López, se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado, los cuales podrían derivar en una pena superior a los 100 años de prisión. La investigación sobre La Barredora, un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operaciones en Tabasco, reveló presuntos actos de infiltración en las estructuras de seguridad estatales.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Bermúdez Requena es investigado desde el 2024 tras ser señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora. Incluso, desde 2006 había alertas sobre la carrera delictiva de Hernán Bermúdez. Así lo demuestran textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar —que salieron a la luz tras la filtración masiva de Guacamaya Leaks en el año 2022— que dan cuenta de cómo había señalamientos que involucraban a Bermúdez Requena con el crimen organizado, además de otros antecedentes criminales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
2

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
3

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
4

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece.
5

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
6

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.
7

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

Una carambola en Veracruz dejó docenas de lesionados y el cierre parcial de la circulación en la carretera Puebla-Córdoba.
8

Una carambola en la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz, deja al menos 40 heridos

Mexicana de Aviación celebró este viernes el segundo aniversario.
9

Mexicana de Aviación celebra segundo aniversario; más de 800 mil pasajeros la usaron

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente
10

VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

Volcán Popocatépetl
11

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Kim Jong-un pide aumentar la producción de misiles en 2026.
12

Kim Jong Un ordena aumentar la producción de misiles y artillería para el 2026

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
13

#Anuario2025 ¬ Una era de terror: activistas describen los meses siniestros con Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Clara Brugada Molina confirmaron que asesinaron a Ximena Guzmán y a José Muñoz, secretaria particular y asesor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), durante un ataque directo.
14

Un sujeto dispara y mata a la secretaria particular de Clara Brugada y a su asesor

Autoridades localizan un cuerpo en la calles de Tepito
15

Autoridades de CdMx hallan un cuerpo en calles de Tepito; Fiscalía y SSC investigan

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.
1

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
2

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente
3

VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

Autoridades localizan un cuerpo en la calles de Tepito
4

Autoridades de CdMx hallan un cuerpo en calles de Tepito; Fiscalía y SSC investigan

Silvinei Vasques, exjefe de Policía de Carreteras de Brasil.
5

Exjefe policial, aliado de Bolsonaro, es detenido en Paraguay por golpe de Estado

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
6

#Anuario2025 ¬ Una era de terror: activistas describen los meses siniestros con Trump

The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte.
7

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, fallece a los 65 años de edad

Mexicana de Aviación celebró este viernes el segundo aniversario.
8

Mexicana de Aviación celebra segundo aniversario; más de 800 mil pasajeros la usaron

Frente frío 24 azotará al país.
9

El frente frío 24 provocará bajas temperaturas, lluvias y nieve este fin de semana

Más de 400 personas se lesionaron al caer del muro fronterizo entre México y EU en 2025, advirtió la Embajada estadounidense en una nueva campaña.
10

La Embajada de EU dice que más de 400 migrantes cayeron del muro intentando cruzar

Sheinbaum presumió que México cierra el 2025 como el segundo país con menos desempleo del mundo.
11

La Presidenta dice que México cierra 2025 como el segundo país con menos desocupación

Zelenski anuncia que se reunirá con Trump.
12

Zelenski anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Mar-a-Lago, Florida