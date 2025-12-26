Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

Una Jueza federal en Tabasco negó descongelar las cuentas de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, bloqueadas por la UIF desde julio pasado.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Una Jueza federal en Tabasco negó otorgarle una suspensión provisional a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal "La Barredora" y exsecretario de Seguridad Pública estatal durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández. Por lo tanto, sus cuentas seguirán congeladas.

La titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, admitió la demanda de garantías de Hernán Bermúdez, como lo ordenó un Tribunal Colegiado, pero rechazó darle la medida cautelar al exfuncionario, quien acusó una "persecución política" en su contra y de su familia.

Por lo tanto, la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de bloquear las cuentas bancarias tanto del presunto líder criminal y de empresas relacionadas, socios y familiares, quedó firme.

La Jueza determinó el 2 de enero de 2026 para realizar la audiencia y determinar si también rechazará la suspensión definitiva, algo que se prevé que suceda, luego de que no concedió la medida cautelar inicial a Hernán Bermúdez.

Esta decisión se suma a la que la misma Jueza de Tabasco determinara en el caso de David Hernán Bermúdez Encalada, hijo del exsecretario de Seguridad de Tabasco, a quien ya rechazó otorgarle la suspensión definitiva contra la decisión de la UIF en noviembre pasado.

Como parte de una investigación financiera instrumentada desde el inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares el pasado 25 de julio.

"Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas", añadió.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de otras empresas de juegos y apuestas vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad estatal. Estos establecimientos operaban tanto de manera virtual como física.

"Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México", concluyó la dependencia.

Por su parte, Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como "El Comandante H" o "El Abuelo", fue vinculado a proceso a finales de septiembre por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el presunto líder de La Barredora, en una audiencia inicial celebrada de manera privada por cuestiones de seguridad.

Requena permanecerá preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México. Además, el Juez fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de Tabasco realice la investigación complementaria.

Esta semana, el Juez federal determinó ampliar por tres meses más la investigación complementaria que se sigue contra Hernán Bermúdez Requena, por lo que el Ministerio Público (MP) tiene hasta el próximo 24 de marzo de 2026 para reunir y aportar las pruebas para sustentar las acusaciones contra el exfuncionario estatal, a quien se identifica como líder de la organización criminal conocida como La Barredora.

Al exsecretario de Seguridad de Tabasco, asignado al cargo por el entonces Gobernador Adán Augusto López, se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado, los cuales podrían derivar en una pena superior a los 100 años de prisión. La investigación sobre La Barredora, un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operaciones en Tabasco, reveló presuntos actos de infiltración en las estructuras de seguridad estatales.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Bermúdez Requena es investigado desde el 2024 tras ser señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora. Incluso, desde 2006 había alertas sobre la carrera delictiva de Hernán Bermúdez. Así lo demuestran textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar —que salieron a la luz tras la filtración masiva de Guacamaya Leaks en el año 2022— que dan cuenta de cómo había señalamientos que involucraban a Bermúdez Requena con el crimen organizado, además de otros antecedentes criminales.