Autoridades de CdMx hallan un cuerpo en calles de Tepito; Fiscalía y SSC investigan

Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija en calles del barrio de Tepito; ya investigan el caso.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este viernes en el barrio de Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc, lo que derivó en un operativo de seguridad y el inicio de una investigación por parte de las autoridades de la Ciudad de México (CdMx).

El hallazgo se registró en una zona de intensa actividad comercial, sobre la calle Toltecas, en la esquina con Fray Bartolomé de las Casas, donde comerciantes y peatones notificaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo envuelto en una cobija y abandonado en la vía pública.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx (SSC-CdMx) acudieron al sitio y confirmaron que la persona no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Encuentran el cuerpo sin vida de una persona, envuelto en una cobija en Fray Bartolomé de las Casas y Aztecas, Tepito, Morelos AlcCuauhtemocMx pic.twitter.com/cycVGfodEx — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 26, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo correspondía a un hombre de aproximadamente 25 años de edad, aunque hasta el momento no se ha establecido su identidad oficial.

Tras asegurar el lugar, los policías notificaron al agente del Ministerio Público (MP), quien ordenó la intervención de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.

Personal especializado llevó a cabo las diligencias correspondientes y recabó indicios que serán integrados a la carpeta de investigación con el fin de determinar las circunstancias del hecho.

La #SSC informa: Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de aproximadamente 25 años de edad sin vida que se encontraba entre cobijas, en la calle #Toltecas y casi esquina con #FrayBartolomé, en la colonia #Morelos, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx. La zona fue… pic.twitter.com/h3wmsHaVbo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 26, 2025

En tanto, la SSC-CdMx informó que se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia cercanas, con el fin de obtener información que contribuya al esclarecimiento del caso.