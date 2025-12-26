"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Ricardo Salinas Pliego acusó al hijo de López Obrador de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- El hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, negó vivir de privilegios y aseguró que trabaja, emprende y paga impuestos, luego de ser señalado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, tras haber sido captado supuestamente en una tienda de lujo en Houston, Estados Unidos (EU).

A través de sus redes sociales, López Beltrán respondió a las acusaciones de Salinas Pliego, quien afirmó que los políticos de Morena y sus familiares participan en megafraudes al erario y “viven financiados por el Cártel de Macuspana”.

“Yo no vivo de privilegios ni de favores ni de concesiones disfrazadas de moral. Como millones de mexicanas y mexicanos, trabajo, emprendo, pago impuestos y no necesito presumir para saber quién soy”, expresó López Beltrán, quien además acusó al empresario de clasista y de carecer de argumentos.

Ricardo Salinas Pliego @RicardoBSalinas: Lo que dices no nace de la verdad ni de un análisis serio. Sale de tu conveniencia y de tu resentimiento. Hacer de la difamación tu forma de intervenir en la conversación pública no te vuelve auténtico; deja claro que te faltan… https://t.co/hA9Nv8qK3Q — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) December 26, 2025

El hijo del exmandatario resaltó que la diferencia entre ambos es clara: “Yo no le debo nada al Estado ni al pueblo de México; tú, en cambio, te has enriquecido durante décadas beneficiándote de ellos”.

Por su parte, Carolyn Adams, esposa de López Beltrán, también salió en defensa de su familia y rechazó que sus hijos sean “ratas”. Además, aseguró que no tienen por qué esconderse.

“Yo nunca me he metido con los hijos de nadie, y no voy a permitir que nadie hable de los míos con desprecio”, declaró. Finalmente, Adams enfatizó que su familia vive en paz y que todo lo que poseen “es fruto de nuestro trabajo”.

Un día antes, el dueño de Grupo Salinas difundió un mensaje en su cuenta de X en el que lanzó fuertes críticas contra políticos de Morena y sus familiares. Los acusó de no pagar impuestos, de participar en megafraudes al erario y de “vivir financiados por el cártel de Macuspana”.

El magnate aseguró que mantienen “vínculos probados con el crimen organizado” y los calificó de “ratas” que se esconden en vacaciones para no explicar su “enriquecimiento absurdo”.

Salinas Pliego señaló que existe un grupo “especialmente corrupto” que se pasea en tiendas de ultra lujo en el extranjero, contradiciendo la narrativa de austeridad del oficialismo. Los describió como “parásitos mantenidos, corruptos e ineptos” que, según él, son quienes realmente mandan.

El empresario también afirmó que sus críticos lo envidian por ser millonario, pues “quieren lo que tengo, pero sin trabajar, sin arriesgar, sin crear nada”. Rechazó que su fortuna sea heredada y sostuvo que, a diferencia de ellos, él sí puede explicar el origen de su riqueza.

Finalmente, acusó a los políticos de ser incapaces de generar un solo peso y de vivir de lo que producen los mexicanos que trabajan y pagan impuestos. Cerró su mensaje con un irónico saludo: “Feliz Navidad".