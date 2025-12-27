De Sinaloa a Springfield: Los Tigres del Norte cantarán un corrido en Los Simpson

26/12/2025 - 6:25 pm

El corrido entra a Springfield: Los Tigres del Norte llega a Los Simpson

Los Tigres del Norte debutan en Los Simpson con el corrido “Pedro y Homero”, una canción original que llevará el regional mexicano a Springfield este 28 de diciembre por Fox y Disney+.

Guanajuato, 26 de diciembre (ZonaFranca).- Los Tigres del Norte llegarán a Springfield para protagonizar una de las colaboraciones más inesperadas y sabrosas de la cultura pop reciente.

La legendaria agrupación del regional mexicano aparecerá este domingo 28 de diciembre en un nuevo episodio de Los Simpson, donde interpretarán una canción original titulada “El corrido de Pedro y Homero”.

El anuncio fue confirmado tanto por la cuenta oficial de la serie animada como por la propia banda sinaloense, que compartieron imágenes promocionales en las que Los Tigres aparecen caricaturizados sobre un escenario, con sus trajes característicos y acompañados por Homero Simpson, con sombrero de charro, y "El Hombre Abejorro", personaje que en un episodio previo es llamado “Pedro”.

La colaboración no es un simple cameo musical. En su temporada número 37, Los Simpson siguen explorando temas sociales y culturales, mientras que Los Tigres del Norte mantienen vigente una trayectoria marcada por canciones que hablan de migración, identidad y justicia social. El cruce, aunque sorprendente, resulta coherente: Springfield recibe al corrido como lenguaje narrativo y musical.

Aunque no se han revelado detalles de la trama del episodio, todo apunta a que El Hombre Abejorro tendrá un papel central, tomando en cuenta que su nombre forma parte del corrido. El tema fue compuesto especialmente para el capítulo y marca el debut oficial del género dentro del universo de Los Simpson.

El episodio se transmitirá este domingo por la cadena Fox en Estados Unidos y llegará posteriormente a otros países a través de Disney+. Con este paso, Los Tigres del Norte suman otro hito a su historia reciente, luego de su incursión en Fortnite con “La Chona”, confirmando que el corrido no sólo resiste el paso del tiempo, sino que sigue encontrando nuevos escenarios.

De Sinaloa a Springfield, el rugido se escucha claro: el corrido también es cultura pop global.

