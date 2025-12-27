China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció medidas contra empresas y ejecutivos de EU vinculados al sector defensa.

BEIJING, 26 dic (Xinhua)- Cualquier empresa o individuo que participe en la venta de armas a Taiwan pagará el precio por sus actos indebidos, declaró este viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El vocero hizo estas declaraciones luego de que la nación asiática decidiera tomar medidas contra empresas y ejecutivos estadounidenses involucrados en la provisión de armamento a Taiwan.

En respuesta al último anuncio de Estados Unidos (EU) sobre ventas de armas a gran escala a la región china de Taiwán, China ha decidido iniciar contramedidas de acuerdo con la ley de sanciones contra extranjeros, dirigiendo las mismas a 20 empresas estadounidenses relacionadas con el sector de defensa y a diez altos ejecutivos que han participado en la provisión de armamento a Taiwán en los últimos años.

Señalando que la cuestión de Taiwán está en el núcleo de los intereses fundamentales de China y es la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones China-EU, el portavoz afirmó que cualquiera que intente cruzar esa línea y realice provocaciones sobre la cuestión de Taiwán se enfrentará con la firme respuesta de China.

"Ningún país o fuerza debe subestimar jamás la determinación, la voluntad y la capacidad del Gobierno y el pueblo chino para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial", expresó el vocero.

China instó, una vez más, a Estados Unidos a cumplir con el principio de una sola China y con los tres comunicados conjuntos China-EU; a actuar según el compromiso del líder estadounidense; a detener las peligrosas acciones de proveer armamento a Taiwán; a dejar de socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán; y a no enviar más señales equivocadas a las fuerzas separatistas de la “independencia de Taiwán”, señaló el portavoz.