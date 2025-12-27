“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

La mandataria federal resaltó que el turismo es importante para la recuperación económica de miles de familias en Guerrero.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado este viernes a visitar el puerto de Acapulco, Guerrero, al que describió como un destino fortalecido por la resiliencia de su población.

La mandataria federal compartió en sus redes sociales imágenes de su recorrido por la costera, donde convivió con habitantes y turistas, y resaltó la importancia de mantener vivo el turismo en la región.

"Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa", afirmó en video publicado en su cuenta de X.

En un comunicado, Presidencia informó que la titular del Ejecutivo se encuentra en el puerto guerrerense con motivo de las fiestas decembrinas y retomará sus actividades públicas el próximo lunes 29 de diciembre.

La invitación se alinea con el objetivo de reforzar la promoción turística y cultural de Guerrero, uno de los estados con mayor riqueza histórica y diversidad en México.

Acapulco ha sido duramente golpeado por fenómenos naturales como el huracán Otis en 2023, que devastó gran parte de la infraestructura hotelera y urbana. Sin embargo, el puerto ha logrado levantarse gracias al esfuerzo de su población y al apoyo de la solidaridad nacional.

El mensaje de la Presidenta Sheinbaum Pardo busca reconocer esa fortaleza y al mismo tiempo incentivar el turismo como motor de recuperación económica para miles de familias guerrerenses. También se suma al anuncio realizado el 16 de enero de este año, cuando firmó el decreto para la creación del Centro Integral del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, con una inversión histórica de alrededor de ocho mil millones de pesos.

El plan contemplaba un fondo inicial de 800 millones de pesos para 2025, administrado por Fonatur, destinado a rehabilitación de vialidades, accesos públicos a playas, modernización del alumbrado, soterramiento eléctrico y embellecimiento urbano. Además, la Conagua invertirá siete mil 940 millones de pesos en seis años para un nuevo sistema de agua potable y saneamiento.

La mandataria federal recordó en ese entonces que tras el paso de los huracanes "John" y "Otis", ya se han invertido siete mil millones de pesos en la reconstrucción de tres mil kilómetros de carreteras, 67 puentes y apoyos directos a 150 mil guerrerenses.

El proyecto recibió el respaldo del empresario Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, quien felicitó a Sheinbaum y refrendó su compromiso de apoyar la transformación de Acapulco junto al Gobierno de México.