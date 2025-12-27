“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 8:01 pm

Sheinbaum hace un llamado a visitar Acapulco.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ocho muertos, 42 detenidos y 115 motos decomisadas en Acapulco tras el Acamoto 2025

Acapulco se Transforma con 8 mil millones pesos en inversiones, anuncia la Presidenta

Sheinbaum y presidentes municipales pactan invertir en agua y seguridad

La mandataria federal resaltó que el turismo es importante para la recuperación económica de miles de familias en Guerrero.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado este viernes a visitar el puerto de Acapulco, Guerrero, al que describió como un destino fortalecido por la resiliencia de su población.

La mandataria federal compartió en sus redes sociales imágenes de su recorrido por la costera, donde convivió con habitantes y turistas, y resaltó la importancia de mantener vivo el turismo en la región.

"Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa", afirmó en video publicado en su cuenta de X.

En un comunicado, Presidencia informó que la titular del Ejecutivo se encuentra en el puerto guerrerense con motivo de las fiestas decembrinas y retomará sus actividades públicas el próximo lunes 29 de diciembre.

La invitación se alinea con el objetivo de reforzar la promoción turística y cultural de Guerrero, uno de los estados con mayor riqueza histórica y diversidad en México.

Acapulco ha sido duramente golpeado por fenómenos naturales como el huracán Otis en 2023, que devastó gran parte de la infraestructura hotelera y urbana. Sin embargo, el puerto ha logrado levantarse gracias al esfuerzo de su población y al apoyo de la solidaridad nacional.

El mensaje de la Presidenta Sheinbaum Pardo busca reconocer esa fortaleza y al mismo tiempo incentivar el turismo como motor de recuperación económica para miles de familias guerrerenses. También se suma al anuncio realizado el 16 de enero de este año, cuando firmó el decreto para la creación del Centro Integral del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, con una inversión histórica de alrededor de ocho mil millones de pesos.

El plan contemplaba un fondo inicial de 800 millones de pesos para 2025, administrado por Fonatur, destinado a rehabilitación de vialidades, accesos públicos a playas, modernización del alumbrado, soterramiento eléctrico y embellecimiento urbano. Además, la Conagua invertirá siete mil 940 millones de pesos en seis años para un nuevo sistema de agua potable y saneamiento.

La mandataria federal recordó en ese entonces que tras el paso de los huracanes "John" y "Otis", ya se han invertido siete mil millones de pesos en la reconstrucción de tres mil kilómetros de carreteras, 67 puentes y apoyos directos a 150 mil guerrerenses.

El proyecto recibió el respaldo del empresario Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, quien felicitó a Sheinbaum y refrendó su compromiso de apoyar la transformación de Acapulco junto al Gobierno de México.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
2

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
3

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
4

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
5

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente
6

VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

Candidatos que fueron un fiasco
7

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

El corrido entra a Springfield: Los Tigres del Norte llega a Los Simpson
8

De Sinaloa a Springfield: Los Tigres del Norte cantarán un corrido en Los Simpson

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece.
9

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.
10

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.
11

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte.
12

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, fallece a los 65 años de edad

Autoridades localizan un cuerpo en la calles de Tepito
13

Autoridades de CdMx hallan un cuerpo en calles de Tepito; Fiscalía y SSC investigan

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Clara Brugada Molina confirmaron que asesinaron a Ximena Guzmán y a José Muñoz, secretaria particular y asesor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), durante un ataque directo.
14

Un sujeto dispara y mata a la secretaria particular de Clara Brugada y a su asesor

Volcán Popocatépetl
15

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum hace un llamado a visitar Acapulco.
1

“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

Candidatos que fueron un fiasco
2

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

El corrido entra a Springfield: Los Tigres del Norte llega a Los Simpson
3

De Sinaloa a Springfield: Los Tigres del Norte cantarán un corrido en Los Simpson

Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.
4

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
5

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente
6

VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

Autoridades localizan un cuerpo en la calles de Tepito
7

Autoridades de CdMx hallan un cuerpo en calles de Tepito; Fiscalía y SSC investigan

Silvinei Vasques, exjefe de Policía de Carreteras de Brasil.
8

Exjefe policial, aliado de Bolsonaro, es detenido en Paraguay por golpe de Estado

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
9

#Anuario2025 ¬ Una era de terror: activistas describen los meses siniestros con Trump

The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte.
10

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, fallece a los 65 años de edad

Mexicana de Aviación celebró este viernes el segundo aniversario.
11

Mexicana de Aviación celebra segundo aniversario; más de 800 mil pasajeros la usaron

Frente frío 24 azotará al país.
12

El frente frío 24 provocará bajas temperaturas, lluvias y nieve este fin de semana