EU confirma tirador activo en Idaho; autoridades reportan dos heridos por disparos

Un hombre armado disparó dentro de la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone, en Wallace, Idaho; el cual dejó al menos dos heridos, según medios locales.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades de Estados Unidos atendieron la noche de este viernes un reporte de un tirador activo en la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone, ubicada en la ciudad de Wallace, en el estado de Idaho.

A través de un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Mineral confirmó que los reportes difundidos en redes sociales eran correctos, por lo que informó que envió refuerzos para apoyar a las corporaciones locales. Con ello, pidió a la población mantenerse alejada del centro de Wallace mientras continúa el operativo.

De acuerdo con información de medios locales, dos personas resultaron heridas por disparos dentro de las instalaciones y fueron trasladadas a un hospital, mientras que una tercera persona podría permanecer aún en el interior del edificio.

WALLACE, Idaho - Large police presence at the Shoshone County Sheriff's Office building Owner of the Ace Hardware store located across the street from the Sheriff's Office has confirmed that an individual shot into their building. The Ace Hardware staff members are in lockdown… pic.twitter.com/EVmTsFjumh — DisasterAlert (@DisasterAlert2) December 26, 2025

Por otra lado, las autoridades indicaron que el agresor continúa dentro del inmueble y se encuentra atrincherado en una sala de visitas utilizada por abogados, sin que hasta el momento se haya informado sobre su identidad.

Testigos señalaron que se escucharon al menos siete detonaciones en la zona, lo que motivó la movilización de elementos de al menos ocho agencias policiales del área.

El edificio donde ocurrieron los hechos alberga también el Palacio de Justicia del Condado de Shoshone y la cárcel local, por lo que se estableció un amplio perímetro de seguridad.

🚨 Courthouse Standoff Ends in Wallace – Suspect Neutralized After Hours-Long Siege The tense hours-long barricade at the Shoshone County Courthouse in Wallace, Idaho, came to an end on December 26, 2025, when tactical units neutralized the active shooter who had holed up inside… pic.twitter.com/Dfbcxbj5gA — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) December 27, 2025

Mientras el operativo permanece en curso, las autoridades no han precisado la gravedad de las lesiones de las víctimas ni han confirmado si existen más personas afectadas.