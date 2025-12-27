EU confirma tirador activo en Idaho; autoridades reportan dos heridos por disparos

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 8:51 pm

Un hombre armado disparó dentro de la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone, en Wallace, Idaho; el cual dejó al menos dos heridos, según medios locales.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades de Estados Unidos atendieron la noche de este viernes un reporte de un tirador activo en la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone, ubicada en la ciudad de Wallace, en el estado de Idaho.

A través de un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Mineral confirmó que los reportes difundidos en redes sociales eran correctos, por lo que informó que envió refuerzos para apoyar a las corporaciones locales. Con ello, pidió a la población mantenerse alejada del centro de Wallace mientras continúa el operativo.

De acuerdo con información de medios locales, dos personas resultaron heridas por disparos dentro de las instalaciones y fueron trasladadas a un hospital, mientras que una tercera persona podría permanecer aún en el interior del edificio.

Por otra lado, las autoridades indicaron que el agresor continúa dentro del inmueble y se encuentra atrincherado en una sala de visitas utilizada por abogados, sin que hasta el momento se haya informado sobre su identidad.

Testigos señalaron que se escucharon al menos siete detonaciones en la zona, lo que motivó la movilización de elementos de al menos ocho agencias policiales del área.

El edificio donde ocurrieron los hechos alberga también el Palacio de Justicia del Condado de Shoshone y la cárcel local, por lo que se estableció un amplio perímetro de seguridad.

Mientras el operativo permanece en curso, las autoridades no han precisado la gravedad de las lesiones de las víctimas ni han confirmado si existen más personas afectadas.

