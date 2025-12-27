Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 9:49 pm

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El domicilio del Alcalde de Yecapixtla sufre un ataque armado; no se reportan heridos

Era Alcalde michoacano. Ligado a los Calderón. Lo mataron. La justicia nunca llegó…

Director del DIF municipal es señalado por asesinato de Edil de Pisaflores, Hidalgo

La SSPH informó que el percance ocurrió sobre la carretera Cuautepec-Tepeapulco, alrededor de las 15:00 horas, cuando el edil regresaba de una comunidad de su municipio.

Hidalgo, 26 de diciembre (Periódico Central).- El Alcalde de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, murió la tarde de este viernes 26 de diciembre tras un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera Cuautepec–Tepeapulco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando el Edil regresaba de una comunidad de su municipio. Ahí había participado en la entrega de juguetes a niñas y niños con motivo de las celebraciones decembrinas.

La SSPH informó que la lluvia registrada en la zona provocó que el conductor de la camioneta perdiera el control del vehículo. La unidad impactó su costado contra un árbol, por lo que el alcalde de Tepeapulco murió casi al instante.

En el mismo hecho resultaron lesionados el chofer y un escolta que acompañaban al presidente municipal. Ambos reciben atención médica en un hospital de la región, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus heridas. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tepeapulco no ha emitido un posicionamiento público al respecto.

La SSPH indicó que continuará informando conforme avance el proceso oficial. Alfredo González ya había denunciado ataque en su contra Semanas antes de este accidente, el propio alcalde narró públicamente un incidente que inicialmente se calificó como un posible ataque.

El 28 de noviembre, Alfredo González denunció en redes sociales y medios locales que una camioneta presuntamente intentó cerrar el paso a la unidad en la que viajaba, mientras se dirigía a la comunidad de Corralillos.

Él y su comitiva lograron evitar un choque gracias a una maniobra del conductor. Posteriormente, solicitaron apoyo de seguridad pública municipal de Apan y de policías estatales. Alfredo González aseguró que ninguno de los ocupantes resultó lesionado y negó que durante el incidente lo atacaran a balazos Ese episodio fue descrito por el alcalde como una persecución con posible connotación de violencia política.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
2

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
3

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
4

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Sentencian a hermana de Xóchitl Gálvez por secuestro
5

Malinali, hermana de Xóchitl Gálvez, pasará el resto de su vida presa por secuestro

Candidatos que fueron un fiasco
6

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
7

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Sheinbaum hace un llamado a visitar Acapulco.
8

“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

9

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte.
10

Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, fallece a los 65 años de edad

China sanciona a empresas de EU.
11

China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente
12

VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece.
13

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece

Minatitlán
14

Minatitlán, un lugar encantador en Colima con riqueza natural, artesanal y agrícola

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.
15

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo
1

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
2

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

3

EU confirma tirador activo en Idaho; autoridades reportan dos heridos por disparos

China sanciona a empresas de EU.
4

China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

Sheinbaum hace un llamado a visitar Acapulco.
5

“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

Candidatos que fueron un fiasco
6

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

El corrido entra a Springfield: Los Tigres del Norte llega a Los Simpson
7

De Sinaloa a Springfield: Los Tigres del Norte cantarán un corrido en Los Simpson

Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.
8

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
9

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Hombre en caballo es arrastrado por la corriente
10

VIDEO ¬ Corriente del río arrastra a un hombre y su caballo en Veracruz tras lluvias

Autoridades localizan un cuerpo en la calles de Tepito
11

Autoridades de CdMx hallan un cuerpo en calles de Tepito; Fiscalía y SSC investigan

Silvinei Vasques, exjefe de Policía de Carreteras de Brasil.
12

Exjefe policial, aliado de Bolsonaro, es detenido en Paraguay por golpe de Estado