Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo

La SSPH informó que el percance ocurrió sobre la carretera Cuautepec-Tepeapulco, alrededor de las 15:00 horas, cuando el edil regresaba de una comunidad de su municipio.

Hidalgo, 26 de diciembre (Periódico Central).- El Alcalde de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, murió la tarde de este viernes 26 de diciembre tras un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera Cuautepec–Tepeapulco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando el Edil regresaba de una comunidad de su municipio. Ahí había participado en la entrega de juguetes a niñas y niños con motivo de las celebraciones decembrinas.

La SSPH informó que la lluvia registrada en la zona provocó que el conductor de la camioneta perdiera el control del vehículo. La unidad impactó su costado contra un árbol, por lo que el alcalde de Tepeapulco murió casi al instante.

En el mismo hecho resultaron lesionados el chofer y un escolta que acompañaban al presidente municipal. Ambos reciben atención médica en un hospital de la región, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus heridas. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tepeapulco no ha emitido un posicionamiento público al respecto.

Muere el alcalde de Tepeapulco en accidente vial Alfredo González Quiroz, presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo, falleció tras un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Tepeapulco–Cuautepec. El percance también dejó al menos dos personas lesionadas. pic.twitter.com/6YSjgnQ14u — Alfaro Red (@soyalfarored) December 26, 2025

La SSPH indicó que continuará informando conforme avance el proceso oficial. Alfredo González ya había denunciado ataque en su contra Semanas antes de este accidente, el propio alcalde narró públicamente un incidente que inicialmente se calificó como un posible ataque.

El 28 de noviembre, Alfredo González denunció en redes sociales y medios locales que una camioneta presuntamente intentó cerrar el paso a la unidad en la que viajaba, mientras se dirigía a la comunidad de Corralillos.

Él y su comitiva lograron evitar un choque gracias a una maniobra del conductor. Posteriormente, solicitaron apoyo de seguridad pública municipal de Apan y de policías estatales. Alfredo González aseguró que ninguno de los ocupantes resultó lesionado y negó que durante el incidente lo atacaran a balazos Ese episodio fue descrito por el alcalde como una persecución con posible connotación de violencia política.

