Ucrania bajo ataque masivo de misiles y drones rusos; sacuden Kiev y otras ciudades

Rusia lanzó ataques nocturnos con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania; Zelenski acusó a Bielorrusia de apoyar la ofensiva.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Las fuerzas rusas lanzaron este viernes una nueva ofensiva con misiles y drones en distintas regiones de Ucrania, entre ellas Chernihiv, Mykolaiv, Járkov y Zhytomyr, la cual provocó la activación de alertas aéreas en todo el país y se registraron explosiones en múltiples puntos del territorio.

El Alcalde Vitali Klitschko informó que las fuerzas de protección operan ante el ataque, mientras que la administración militar local pidió a la población resguardarse en refugios debido a la amenaza de misiles sobre la ciudad.

Medios ucranianos reportaron que la ofensiva incluyó el uso de misiles hipersónicos Kinzhal, presuntamente dirigidos contra infraestructura energética. Testigos y canales informativos señalaron actividad intensa de la defensa aérea, mientras que las autoridades evaluaban los daños causados por los impactos registrados durante el ataque.

A raíz de los hechos, el Presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, denunció que Bielorrusia utiliza edificios residenciales en su territorio nacional para instalar antenas que sirven a los drones kamikaze 'Shahed', utilizados por el Ejército ruso, con el objetivo de evitar las defensas ucranianas.

"Estamos documentando cómo los rusos intentan evadir las posiciones defensivas de nuestros interceptores cruzando a la vecina Bielorrusia. Es arriesgado para Bielorrusia. Vimos medidas relacionadas con 'Oreshnik', y ahora vemos asistencia con drones 'Shahed'. Lamentablemente, Bielorrusia está cediendo su soberanía a las ambiciones agresivas de Rusia", indicó el mandatario ucraniano en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

Zelenski calificó de "absoluto desprecio por la vida humana" la implantación de estas antenas "literalmente" en los "tejados de edificios de apartamentos comunes de cinco plantas". Este mismo equipo militar fue identificado en la frontera entre Rusia y Bielorrusia para permitir los ataques contra territorio ucraniano.

El mandatario de Ucrania señaló que comunicará esta situación a sus aliados para preparar "respuestas conjuntas" contra el Gobierno de Alexander Lukashenko, uno de los principales aliados de Vladimir Putin. "Minsk debe dejar de jugar a estos juegos", mencionó.

El Presidente bielorrusio anunció hace unos días que desplegará una decena de misiles hipersónicos rusos 'Oreshnik', que poseen capacidad para portar cabezas nucleares, sosteniendo que "si los rusos quieren desplegar más, desplegaremos más".

Una acción que las autoridades ucranianas han indicado que "la proliferación agresiva de estas armas representa una amenaza global y sienta un peligroso precedente", en palabras del propio Zelenski, que también ordenó estar preparados y tener lista una respuesta a las contingencias que puedan surgir.

En Ucrania, este viernes al menos dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas -entre ellas un bebé- este viernes como consecuencia de un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la provincia de Járkov.

-Con información de Europa Press y DW.