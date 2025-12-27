Metrobús brindará servicio el próximo 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026

El Metrobús de la CdMx, así como los otros servicios de transporte de la Red de Movilidad Integrada, contarán con horarios especiales por la celebración de Año Nuevo. Conócelos.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CdMx) dio a conocer el viernes que las siete líneas del Metrobús contarán con un horario de servicio especial por la celebración de Año Nuevo, es decir, para los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026.

Por medio de un comunicado en su página oficial, la Semovi detalló que, con motivo de las festividades decembrinas, se hicieron algunos ajustes en los horarios de operación de la Red de Movilidad Integrada para los días miércoles y jueves de la próxima semana.

Estos serán los horarios de operación de los medios de transporte de la CdMx, empezando por el Metrobús:

Miércoles 31 de diciembre: de 4:30 a 21:00 horas.

Jueves 1 de enero: de 5:00 a 00:00 horas.

Cabe señalar que por eventos de fin de año, el miércoles 31 de diciembre las Líneas 1 y 7 del Metrobús operarán de 4:30 a 1:00 horas.

🎧✨ ¿Listas y listos para despedir el 2025? 🕺 Este 31 de diciembre, Paseo de la Reforma se convierte en una enorme pista de baile al aire libre: luces, DJs y la vibra de miles de personas celebrando juntas de 18:00 a 2:00 h. 💃 🌆🔥 Ven a vivir la fiesta electrónica más… pic.twitter.com/gIM7e9Nq05 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 25, 2025

Metro de la Ciudad de México:

Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 23:00 horas.

Jueves 1 de enero: de 7:00 a 00:00 horas.

Red de Transporte de Pasajeros (RTP):

Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 00:00 horas.

Jueves 1 de enero: de 7:00 a 00:00 horas.

Trolebús:

Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 22:00 horas.

Jueves 1 de enero: de 6:00 a 23:30 horas.

Cablebús:

Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 22:00 horas.

Jueves 1 de enero: de 7:00 a 23:00 horas.

Tren Ligero:

Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 22:30 horas.

Jueves 1 de enero: de 7:00 a 23:30 horas.

✨️¡Gracias por rodar este año con nosotros! Recuerda que este domingo no hay #PaseoDominical 🚲🫂 pic.twitter.com/u1LmTUWRBg — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 27, 2025

Ecobici:

Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 00:30 horas.

Jueves 1 de enero: de 5:00 a 00:30 horas.

Biciestacionamientos:

Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a 00:00 horas.

Jueves 1 de enero: de 7:00 a 00:00 horas.

Ecoparq:

Miércoles 31 de diciembre: Operación habitual.

Jueves 1 de enero: No operan. No es necesario hacer pago por el servicio.

Módulos de control vehicular y licencias de la Semovi:

Miércoles 31 de diciembre: de 8:00 a 14:00 horas.

Jueves 1 de enero: Sin operación.

Asimismo, la Semovi informó que se permitirá el ingreso con bicicleta al Metro y al Tren Ligero el 1 de enero, mientras que el Cablebús lo permite todos los días del año. En el caso del Metrobús, Trolebús y RTP el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.