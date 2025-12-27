Metrobús brindará servicio el próximo 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 2:56 am

El Metrobús de la CdMx contará con un horario especial los días 31 de diciembre y 1 de enero.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Qué cenarán en "El Torito" en Nochebuena y Año Nuevo? La SSC-CdMx revela el menú

¿Harás compras navideñas? SSC-CdMx te dice cómo cuidar tu dinero y tus pertenencias

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

El Metrobús de la CdMx, así como los otros servicios de transporte de la Red de Movilidad Integrada, contarán con horarios especiales por la celebración de Año Nuevo. Conócelos.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CdMx) dio a conocer el viernes que las siete líneas del Metrobús contarán con un horario de servicio especial por la celebración de Año Nuevo, es decir, para los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026.

Por medio de un comunicado en su página oficial, la Semovi detalló que, con motivo de las festividades decembrinas, se hicieron algunos ajustes en los horarios de operación de la Red de Movilidad Integrada para los días miércoles y jueves de la próxima semana.

Estos serán los horarios de operación de los medios de transporte de la CdMx, empezando por el Metrobús:

  • Miércoles 31 de diciembre: de 4:30 a 21:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: de 5:00 a 00:00 horas.

Cabe señalar que por eventos de fin de año, el miércoles 31 de diciembre las Líneas 1 y 7 del Metrobús operarán de 4:30 a 1:00 horas.

Metro de la Ciudad de México:

  • Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 23:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: de 7:00 a 00:00 horas.

Red de Transporte de Pasajeros (RTP):

  • Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 00:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: de 7:00 a 00:00 horas.

Trolebús:

  • Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 22:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: de 6:00 a 23:30 horas.

Cablebús:

  • Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 22:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: de 7:00 a 23:00 horas.

Tren Ligero:

  • Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 22:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: de 7:00 a 23:30 horas.

Ecobici:

  • Miércoles 31 de diciembre: de 5:00 a 00:30 horas.
  • Jueves 1 de enero: de 5:00 a 00:30 horas.

Biciestacionamientos:

  • Miércoles 31 de diciembre: de 7:00 a 00:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: de 7:00 a 00:00 horas.

Ecoparq:

  • Miércoles 31 de diciembre: Operación habitual.
  • Jueves 1 de enero: No operan. No es necesario hacer pago por el servicio.

Módulos de control vehicular y licencias de la Semovi:

  • Miércoles 31 de diciembre: de 8:00 a 14:00 horas.
  • Jueves 1 de enero: Sin operación.

Asimismo, la Semovi informó que se permitirá el ingreso con bicicleta al Metro y al Tren Ligero el 1 de enero, mientras que el Cablebús lo permite todos los días del año. En el caso del Metrobús, Trolebús y RTP el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La izquierda iberoamericana frente al 2026

"La pregunta es si en estos procesos de relevó continuará la debacle electoral que se inició prácticamente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

+ Sección

Galileo

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
2

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
3

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
4

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.
5

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
6

#Anuario2025 ¬ La derecha fue de tropiezo en tropiezo. Estos son 10 de sus errores

En la imagen se observa una comida en la casa de Iván Restrepo del Ateneo de Angangeo con el Presidente Carlos Salinas.
7

Apuntes sobre una vieja-nueva izquierda

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece.
8

La noticia siniestra de 2025: llega Trump. La buena: que la resistencia se fortalece

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta la supercomputadora "Coatlicue" en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum.
9

ENTREVISTA ¬ Soberanía: de eso se trata la supercomputadora Coatlicue, explica Merino

10

Norberto Rivera desembolsó 20 millones por dos depas, pero se niega a pagar impuestos

Navidad
11

Cada quien su Navidad

Mexicana de Aviación celebró este viernes el segundo aniversario.
12

Mexicana de Aviación celebra segundo aniversario; más de 800 mil pasajeros la usaron

El Metrobús de la CdMx contará con un horario especial los días 31 de diciembre y 1 de enero.
13

Metrobús brindará servicio el próximo 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026

14

Ucrania bajo ataque masivo de misiles y drones rusos; sacuden Kiev y otras ciudades

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
15

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Metrobús de la CdMx contará con un horario especial los días 31 de diciembre y 1 de enero.
1

Metrobús brindará servicio el próximo 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026

El 8 de agosto de 2014, se registró una fuga en las tuberías de las instalaciones de Grupo México, que derivo en la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi con 40 mil metros cúbicos de contaminantes altamente tóxicos.
2

Gobierno de México anuncia Plan de Justicia para resarcir los daños en el río Sonora

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
3

#Anuario2025 ¬ La derecha fue de tropiezo en tropiezo. Estos son 10 de sus errores

4

Ucrania bajo ataque masivo de misiles y drones rusos; sacuden Kiev y otras ciudades

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta la supercomputadora "Coatlicue" en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum.
5

ENTREVISTA ¬ Soberanía: de eso se trata la supercomputadora Coatlicue, explica Merino

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
6

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo
7

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
8

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

9

EU confirma tirador activo en Idaho; autoridades reportan dos heridos por disparos

China sanciona a empresas de EU.
10

China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

Sheinbaum hace un llamado a visitar Acapulco.
11

“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

Candidatos que fueron un fiasco
12

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri