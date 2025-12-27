Dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, son procesados tras atacar a la GN

Dos ciudadanos guatemaltecos que atacaron a la Guardia Nacional son vinculados a proceso.

Los ciudadanos guatemaltecos fueron detenidos el 9 de diciembre luego de un enfrentamiento con la Guardia Nacional en el que un elemento resultó muerto.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez federal vinculó el viernes a proceso a Pedro "N" y Leonardo "N", dos ciudadanos guatemaltecos que fueron señalados de ser integrantes del "Cártel de Jalisco Nueva Generación" (CJNG).

Ambas personas habrían participado en una agresión en contra de la Guardia Nacional, cuyo personal llevó a cabo su detención en el municipio de Tangancícuaro, Michoacán, por lo que Pedro "N" y Leonardo "N" serán juzgados por el delito de posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos castrenses llevaban a cabo un recorrido de vigilancia sobre la carretera Gómez Farías-Francisco J. Múgica. No obstante, antes de llegar a la localidad de Francisco J. Múgica, los presuntos integrantes del "Cártel Jalisco Nueva Generación" abrieron fuego en contra de la unidad militar.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán comunicó el 9 de diciembre que, luego del enfrentamiento, el personal de la Guardia Nacional abatió a los dos agresores guatemaltecos, quienes además fueron capturados.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que un elemento de la Guardia Nacional resultó muerto como consecuencia del ataque a balazos en Tangancícuaro, por lo que se inició un indagatoria en contra de los imputados con base en acciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con autoridades de Michoacán.

La FGR también detalló que a los ciudadanos guatemaltecos les fueron aseguradas dos armas de fuego, siete cargadores, 111 cartuchos útiles y un chaleco táctico con las siglas del CJNG.

En ese marco, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Michoacán, aportó los datos de prueba necesarios para obtener del Juez la vinculación a proceso en contra de Pedro “N” y Leonardo “N” por los delitos antes referidos.

Además, el Juez impuso la medida de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para ambos hombres, así como 60 días para la investigación complementaria.

