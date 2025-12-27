SSC detiene a colombiano que extorsionaba con el método “gota a gota” en Iztapalapa

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 5:33 am

La SSC detiene a un ciudadano colombiano, en la Alcaldía Iztapalapa.

Jheferson "N" fue relacionado con el delito de extorsión "gota a gota", un método en el que los delincuentes obtienen información personal de los celulares de sus víctimas para intimidarlas y presionarlas.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Un ciudadano colombiano fue detenido el viernes por presuntamente disparar un arma de fuego en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CdMx). El extranjero fue relacionado con el delito de extorsión bajo el método "gota a gota".

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al hombre identificado como Jheferson "N" en posesión de un arma de fuego, específicamente en la calle Segunda Cerrada de Francisco Rivera, de la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

El ciudadano colombiano fue ubicado en esta zona gracias a los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, quienes dieron aviso a la SSC de que el sujeto en cuestión manipulaba un objeto similar a una pistola, por lo que los elementos de la policía le realizaron una revisión de seguridad.

Derivado de lo anterior, la policía halló un arma de fuego corta sin cartuchos útiles, de cual Jheferson "N" no pudo acreditar su portación legal, por lo que fue detenido.

Posteriormente, el ciudadano colombiano de 25 años de edad fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente,  cuya instancia definirá su situación jurídica.

Jheferson "N" fue relacionado con el delito de extorsión bajo el método "gota a gota", una modalidad en la que se ofrece dinero al instante, sin aval ni revisión de historial crediticio, a menudo a través de redes sociales, aplicaciones móviles o contacto personal con pequeños comerciantes.

Los intereses en este tipo de delito suelen ser extremadamente elevados, por lo que la deuda crece rápidamente, y si la víctima se retrasa en los pagos diarios o semanales, los prestamistas recurren a la intimidación, el acoso, las amenazas contra la persona y su familia, e incluso la violencia física o el robo de pertenencias.

Cabe señalar que este método implica la descarga de aplicaciones para el préstamo, lo cual facilita que los delincuentes puedan obtener acceso a la información personal de las víctimas, ya sean contactos o fotos de su celular, para usa estos datos como medio de presión y extorsión. 

