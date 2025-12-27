Tres mujeres resultaron levemente heridas en distintas estaciones de metro el viernes por la tarde. La Policía de la región de Val d'Oise detuvo al sospechoso, de nacionalidad maliense, que está sujeto a la obligación de abandonar el territorio.

París, 27 de diciembre (RFI).- El presunto autor del ataque a tres mujeres en el metro de París, de 25 años, pudo ser identificado gracias a las imágenes de videovigilancia y fue detenido a última hora de la tarde gracias a la geolocalización de su teléfono móvil. Según la Fiscalía, ya era conocido por los servicios policiales por diversos hechos, entre ellos delitos contra la propiedad.

En este caso, cometió los tres ataques con un arma blanca, que resultaron en heridas leves a tres mujeres. Dos de las víctimas fueron hospitalizadas "sin riesgo para su vida" y la tercera acudió por su cuenta a un centro médico, según la Prefectura de Policía.

Se ha abierto una investigación, a cargo de los servicios de la Seguridad Regional del Transporte (SRT), por tentativa de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma.

"De nacionalidad maliense y en situación irregular en el territorio nacional, este individuo, ya conocido por destrucción de bienes bajo los efectos de estupefacientes, fue encarcelado en enero de 2024 por robo agravado y agresión sexual, tras haber sido condenado penalmente", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Tras ser puesto en libertad en julio, el hombre era objeto de una orden de expulsión y estaba siendo buscado por la justicia, según la misma fuente.

El titular de Interior, Laurent Núñez, había pedido la semana pasada a los jefes policiales y a los responsables de seguridad "la máxima vigilancia" ante la proximidad de las celebraciones de Año Nuevo.

Este 2025 se han cumplido 10 años de los atentados terroristas del 13 de noviembre y la sociedad francesa se mantiene en alerta. El plan antiterrorista Vigipirate continúa activo en Francia y se mantiene en su nivel más alto, "urgence attentat", en todo el territorio nacional. Un dispositivo que refuerza la vigilancia y la protección en espacios públicos, transportes, centros educativos y eventos multitudinarios.

