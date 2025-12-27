Senador del PVEM que ligó a la 4T con narcos avisa a Morena que irán solos en SLP

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 9:27 am

Luis Armando Melgar, Senador del PVEM, perfilò que su partido irá sin Morena a la elección a la gubernatura en 2027.

El legislador expriista ha reiterado que su partido cuenta con "músculo" suficiente para competir sin alianzas con Morena en las elecciones a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El Senador Luis Armando Melgar advirtió que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenece, "tiene músculo" para presentarse sin alianza con Morena en las elecciones del 2027 para la gubernatura de San Luis Potosí, actualmente encabezada por Ricardo Gallardo, quien se encuentra en medio de la polémica por la llamada "Ley Esposa" con la que busca favorecer a su cónyuge Ruth González Silva.

En medio de las críticas por la modificación electoral que busca postular únicamente a mujeres en 2027 y de la prohibición del nepotismo impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Senador expriista declaró al diario Reforma que su partido escapará a la lógica de "subordinación" que mantiene con su aliado de la Cuarta Transformación (4T).

"Los grupos duros de Morena están constantemente enviando un mensaje de que su filosofía es la de un partido único, no es de negociar. Ellos, más bien, te están haciendo el favor de ayudarte con la alianza. Pero yo sostengo que el Verde tiene el músculo suficiente. ¿Miedo a una ruptura (con Morena)? ¿Por qué vamos a tener miedo? Al contrario, hay que negociar desde una posición de iguales", aseveró.

Pero esta no es la primera vez que el legislador, uno de los que integraron la “telebancada”, se pronuncia al respecto, apenas el pasado 21 de diciembre aseveró que su partido tiene liderazgo para mantener la gubernatura y capacidad para competir "por lo suyo".

"El Partido Verde tiene el músculo político para mantener el liderazgo y la gobernatura de San Luis Potosí, ganar más espacios en chiapas y en todo el país. Estamos fortalecidos, con resultados electorales crecientes y respaldo ciudadano. Somos aliados, sí, pero aliados con identidad y rumbo propio. El Verde tiene el derecho y la capacidad de competir por lo suyo, sin someterse a alianzas que representen un costo político. Las alianzas solo tienen sentido cuando son de ganar-ganar, no de subordinación", escribió en su cuenta de X.

