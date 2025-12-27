La SHCP descarta "gasolinazo" en enero; precio seguirá por debajo de 24 pesos, afirma

Hacienda precisó que la actualización del IEPS es un ajuste anual ligado a la inflación y no interfiere con los mecanismos acordados para contener el precio del combustible.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener) descartaron que el precio de la gasolina vaya a incrementarse en 2026, pese a la actualización de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación, que entrará en vigor a partir del 1 de enero.

“La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor”, explicó la SHCP en un comunicado.

Las dependencias federales señalaron que la medida no modifica la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, vigente desde el 1 de marzo, la cual consiste en un pacto voluntario con empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

#Comunicado La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de Energía reafirman la vigencia de la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina. Un pacto voluntario con empresas para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos. Más… pic.twitter.com/mdvnTvIJSu — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 27, 2025

Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, precisó que la actualización del IEPS es un ajuste anual ligado a la inflación y no interfiere con los mecanismos acordados para contener el precio del combustible, por lo que no tendrá impacto en el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cuota del IEPS para la gasolina Magna pasará de 6.45 a 6.70 pesos por litro; en el caso de la gasolina Premium, de 5.45 a 5.65 pesos, mientras que para el diésel aumentará de 7.09 a 7.36 pesos por litro.

Las secretarías reiteraron que la estrategia ha permitido mantener estabilidad en el mercado de combustibles y reducir la incertidumbre en los hogares mexicanos, al tratarse de un insumo clave que incide directamente en el costo de la canasta básica y en el transporte de mercancías a nivel nacional.

El acuerdo, instrumentado para dar estabilidad, fue coordinado en conjunto entre las secretarías de Energía, Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal de Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.