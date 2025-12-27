México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 10:05 am

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

El diario estadounidense y uno de los medios más influyentes en el mundo de la economía sostiene que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado conectar con Trump y controlar su uso del comercio como palanca en asuntos no económicos.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– El comercio de bienes entre Estados Unidos y México está por alcanzar un récord de casi 900 mil millones de dólares este año. Sí, contra todos los pronósticos de los analistas financieros en ambos países y en particular, a pesar de lo que calculaba la oposición mexicana desde que la izquierda llegó al poder. Sin más, México es hoy el principal socio comercial de la primera/segunda potencia económica del mundo.

The Wall Street Journal dice hoy que cuando el Presidente Donald Trump comenzó a aumentar los aranceles a principios de este año, funcionarios gubernamentales y economistas temieron que la economía mexicana, basada en las exportaciones, sufriría un impacto devastador. Hoy, casi el 85 por ciento de las exportaciones totales de México permanecen libres de aranceles bajo el acuerdo conocido como T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá). Batalla con los aranceles altos en una generación, dice el diario, del 25 por ciento sobre contenido no estadounidense en automóviles, hasta 50 por ciento sobre aluminio y acero, y 25 por ciento sobre exportaciones que no cumplen con el T-MEC. Pero hasta ahora, señala el texto de uno de los medios más influyentes en el mundo de la economía y las finanzas, México es el mejor librado.

El texto de The Wall Street Journal es la noticia principal en su portada de hoy. Se titula: “El ganador inesperado del aumento de los aranceles estadounidenses es México. Las exportaciones del país a Estados Unidos han aumentado desde que el Presidente Trump impuso nuevos aranceles a los países este año”.

“La Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha esforzado por conectar con Trump y controlar su uso del comercio como palanca en asuntos no económicos”, dice The Wall Street Journal. “Ha reforzado la lucha contra el narcotráfico en la frontera, ha expulsado a capos de cárteles encarcelados y buscados por Estados Unidos e impuesto aranceles del 50 por ciento a vehículos y otros productos fabricados en China, apaciguando las amenazas estadounidenses de imponer aranceles más severos”.

“Sin embargo, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han aumentado”, dicen los periodistas Santiago Pérez y Anthony Harrup. “Debido a que la tasa arancelaria final de México terminó siendo más baja que la de la mayoría de los demás países, la disparidad ha ayudado a las exportaciones mexicanas a llenar parte del vacío dejado por los productos chinos sujetos a gravámenes más altos. Los productores que buscan establecerse en Estados Unidos han dicho que México aún conserva todas las ventajas inherentes que tenía antes de los aranceles: proximidad a Estados Unidos, una industria manufacturera de bajo costo y un acuerdo de libre comercio deteriorado pero intacto”.

Incluso con los elevados aranceles sobre los automóviles, agrega el texto de The Wall Street Journal que aparece como noticia principal, “el acero y el aluminio con destino a Estados Unidos, las exportaciones manufactureras mexicanas a este país aumentaron casi un 9 por ciento de enero a noviembre, en comparación con los primeros 11 meses de 2024, según datos del gobierno mexicano. Las exportaciones de la industria automotriz a Estados Unidos cayeron cerca de un 6 por ciento durante el período, pero las exportaciones de otros productos manufacturados aumentaron un 17 por ciento”.

Los periodistas dicen que el Banco de México proyecta que la economía se expandirá un 0.3 por ciento en 2025, una cifra anémica pero lejos de la contracción del uno por ciento que se esperaba hasta ahora. Citan a Kathryn Exum, codirectora de investigación soberana en Gramercy Funds Management, que administra alrededor de siete mil millones de dólares en activos de mercados emergentes.

“México también superó las preocupaciones sobre un acuerdo 'zombi' entre Estados Unidos, México y Canadá, un término utilizado para describir un escenario en el que el acuerdo de libre comercio de América del Norte se mantiene pero se ve socavado por aranceles unilaterales”, agrega el texto.

