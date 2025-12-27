Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada de fraude en Tailandia

La acción se llevó a cabo a petición de la Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) en seguimiento a las acusaciones en su contra y a la orden de arresto que se le giró tras no presentarse a comparecer al cierre de su juicio.

Los Ángeles, 27 de diciembre (LaOpinión).- Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, está pasando por momentos muy complicados por las acusaciones de fraude que existen en su contra en Tailandia.

La empresaria, quien es señalada por presunta malversación y desvío de fondos, sufrió en horas recientes el congelamiento de sus cuentas bancarias y de sus activos, lo que agrava aún más su situación.

La acción se llevó a cabo a petición de la Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) en seguimiento a las acusaciones en su contra y a la orden de arresto que se le giró tras no presentarse a comparecer al cierre de su juicio.

Si bien el Tribunal no se ha pronunciado al respecto, la CBVT ya lo hizo y calificó a la creadora de JKN Global Group como una persona “no apta y poco confiable para los negocios”. Tras la sanción impuesta en su contra, Anne estará imposibilitada de ejercer cargos en empresas públicas, así como salir de Tailandia.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la señalada, quien en octubre del 2022 adquirió Miss Universo por 20 millones de dólares, sin embargo, en enero del 2024 vendió el 50 por ciento de las acciones al mexicano Raúl Rocha, quien también enfrenta diversas acusaciones en México.

¿De qué se le acusa a Anne Jakrajutatip?

Las acusaciones en contra de Anne se remontan al año 2023 y fueron por parte del cirujano plástico Raweewat Maschamadol, quien decidió emprender acciones legales en su contra por el delito de fraude y por ocultar información y actuar con mentiras durante las negociaciones que tuvieron para que él invirtiera en JKN Global Group, su empresa.

Anne buscó empujar a Raweewat a que comprara bonos por valor de 30 millones de baht tailandeses (880 mil dólares), pero maquillando y ocultando las verdaderas cifras de su empresa. “La acusada lo invitó a invertir sabiendo de su incapacidad para devolver el dinero en el tiempo acordado”, se lee en un fragmento de la declaración del tribunal girada en noviembre pasado.

