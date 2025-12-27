CSP destaca compra de 30 trenes de repavimentación para el Edomex y caminos de México

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 12:15 pm

Sheinbaum anuncia adquisición de 30 trenes de repavimentación; el Edomex recibe 10.

El Gobierno federal entregó maquinaria para rehabilitar carreteras y caminos a 10 municipios del Estado de México. Los presidentes municipales serán los encargados de dichas obras.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado la adquisición de 30 trenes de repavimentación, de los cuales 10 ya se entregaron al Estado de México y el resto rehabilitarán todas las carreteras federales del país.

Mediante un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Sheinbaum anunció la entrega y dijo que 10 municipios del oriente del Estado de México ya cuentan con el equipo para la repavimentación. Estos son: Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco y Tlalnepantla. Los presidentes municipales serán los encargados de dichas obras.

"Estamos en una perfiladora. Es parte de los trenes de pavimentación que estamos comprando para todo el país... Son varias máquinas que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Estado de México", explicó la Presidenta.

La mandataria también apuntó que otros 13 trenes están en proceso de modernización para la atención de caminos alimentadores.

Para la maquinaria se invirtieron 450 millones de pesos (mdp) y seis trenes ya iniciaron operaciones en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Texcoco y La Paz.

Los equipos forman parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, que tiene el objetivo de mejorar los servicios públicos en los 10 municipios que comprenden esta zona en beneficio de 10 millones de habitantes.

El Plan Integral para la Zona Oriente del Edomex, presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su sexenio el año pasado, contempla una inversión de más de 75 mil millones de pesos y buscará cubrir una deuda histórica con los 10 municipios que forman parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Son demarcaciones con problemas urgentes por atender, como seguridad, movilidad, agua potable y drenaje, así como salud y educación.

En dicha zona, admitió Sheinbaum Pardo, "históricamente hay un rezago de acceso al agua, de drenaje, de vivienda, de movilidad". "Lo que les vamos a pedir es que nos juntemos todos los presidentes municipales, el Gobierno del estado y el Gobierno federal para hacer justicia al oriente del Estado de México", aseguró el 6 de octubre de 2024, cuando abordó la estrategia.

