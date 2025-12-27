La SSC-CdMx realiza megadecomiso de mercancía robada en la Alcaldía Miguel Hidalgo

Tras el operativo se recuperaron más de 200 bicicletas eléctricas, más de dos mil piezas de soporte de pared, cinco mil controles remotos, más de cinco mil mochilas para computadoras personales y casi mil piezas de cables HDMI.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbago).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) ejecutó ayer nueve órdenes de cateo en la Alcaldía Miguel Hidalgo donde recuperó mercancía robada el pasado 18 de diciembre a dos tractocamiones que circulaban por carreteras de Michoacán, informó este sábado el titular de la institución Pablo Vázquez Camacho.

"El seguimiento a la denuncia, la detención de dos probables responsables en Naucalpan y el análisis de las cámaras del C5 Edomex, el C2 Poniente y el C5 de la Ciudad de México, permitieron localizar la mercancía robada en un inmueble utilizado como bodega en la colonia Popotla donde se llevaron a cabo las diligencias ministeriales", escribió el Secretario de seguridad capitalino en X, antes Twitter.

De acuerdo con los reportes, los cateos comenzaron antes del mediodía y se prolongaron por más de seis horas. En total las autoridades registraron nueve bodegas dentro de un inmueble ubicado en la Calzada México-Tacuba de la colonia Popotla, distribuidas en la planta baja, sótano y en los niveles 2, 3 y 4 del edificio.

Tras el operativo, en el que participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Marina, se recuperaron más de 200 bicicletas eléctricas, más de dos mil piezas de soporte de pared, cinco mil controles remotos, más de cinco mil mochilas para computadoras personales y casi mil piezas de cables HDMI.

#Importante | Como resultado de un trabajo conjunto de investigación, compañeros de @SSC_CDMX, policías del @Edomex, agentes de la @FiscaliaCDMX y elementos de las instancias del @GabSeguridadMX, ejecutaron 9 órdenes de cateo en la @AlcaldiaMHmx donde recuperaron mercancía robada… pic.twitter.com/JGSnlbygca — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 27, 2025

"Seguimos trabajando en coordinación con autoridades del Gobierno federal y las entidades de la Zona Metropolitana para combatir los delitos de alto impacto y detener a los generadores de violencia", finalizó el Secretario de seguridad capitalino.

Los presuntos responsables, identificados como Diego “N” y Julio “N”, circulaban a bordo de las unidades robadas y fueron detenidos en Naucalpan.

Gobierno federal combate robo a transportistas

Este mes, autoridades federales lograron desarticular una banda dedicada al robo de transporte con violencia que operaba en los límites del Estado de México (Edomex) e Hidalgo, esto gracias a al detención de 12 presuntos integrantes del grupo criminal, incluyendo al líder, identificado como Mario Iván "N".

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en una conferencia de prensa ofrecida el domingo 12 de diciembre, que dicha célula delictiva fue identificada gracias a las labores de investigación realizadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Como resultado de las investigaciones, autoridades lograron identificar siete predios, cinco en Hidalgo y dos en el Edomex, que eran usados por dicha banda para almacenar la mercancía robada y vehículos utilizados en los asaltos. Como sucedió en el caso de la Ciudad de México, dichos inmuebles fueron cateados por elementos de seguridad y se recuperó la mercancía robada.