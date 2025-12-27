Autobús de pasajeros choca contra tráiler en Tamaulipas; hay 2 muertos y 35 heridos

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 4:34 pm

Un autobús de pasajeros se impactó la noche de ayer contra un tráiler en el municipio de Güémez, Tamaulipas; dos personas fallecieron y 35 resultaron heridas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un autobús de pasajeros cae a una cañada en Veracruz; FGE confirma que hay 8 muertos

Autobús vuelca en carretera México-Tampico; hay al menos cinco muertos y 20 heridos

Un autobús turístico vuelca en Tiripetío, Michoacán; hay 7 muertos y 20 lesionados

El autobús que viajaba de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Poza Rica, Veracruz, sufrió un accidente que movilizó a cuerpos de auxilio y seguridad para atender a los heridos y resguardar la zona.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Un autobús de pasajeros de la empresa Futura se impactó la noche de ayer contra un tráiler en la carretera federal 83, en el municipio de Güémez, Tamaulipas. El accidente dejó un saldo de dos personas fallecidas y unos 35 viajeros lesionados, incluidos los operadores de la unidad.

El percance ocurrió en el kilómetro 92 de esta vialidad, que comunica Monterrey con Tampico, en el tramo carretero conocido como “El Atorón”, muy cerca de Ciudad Victoria.

De acuerdo con los reportes oficiales, el autobús habría embestido en la parte trasera a un camión carguero que se encontraba detenido en el acotamiento de la autopista, lo que ocasionó que la parte frontal de la unidad de pasajeros quedara parcialmente destrozada.

El fuerte choque provocó que varios pasajeros quedaran atrapados dentro del vehículo. Cuatro de ellos fueron rescatados de entre los restos del autobús y dos mujeres fueron reportadas sin signos vitales al momento del auxilio.

Las autoridades informaron que al menos 12 menores de edad resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales y clínicas de Ciudad Victoria, donde reciben atención médica.

Decenas de equipos de rescate, ambulancias y corporaciones de la policía y la Guardia Nacional (GN) participaron en las maniobras para evacuar a las familias y acordonar la zona del accidente, con el fin de evitar más siniestros.

En las labores de rescate participaron corporaciones de Protección Civil estatal y municipal, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de la Cruz Roja. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional para facilitar las maniobras y evitar nuevos percances.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad General de Investigación, inició la carpeta correspondiente para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del accidente.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La izquierda iberoamericana frente al 2026

"La pregunta es si en estos procesos de relevó continuará la debacle electoral que se inició prácticamente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

+ Sección

Galileo

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
2

México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia
3

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Luis Armando Melgar, Senador del PVEM, perfilò que su partido irá sin Morena a la elección a la gubernatura en 2027.
4

Senador del PVEM que ligó a la 4T con narcos avisa a Morena que irán solos en SLP

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
5

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

La SSC-CdMx realiza nueve cateos en la Miguel Hidalgo; recupera mercancía robada.
6

La SSC-CdMx realiza megadecomiso de mercancía robada en la Alcaldía Miguel Hidalgo

El tema de la violencia política en razón de género y el uso que han comenzado a darle algunos políticos para censurar a periodistas y ciudadanos que expresan a través de redes sociales o medios de comunicación su opinión.
7

Una denuncia exhibe a Magistrada calderonista y a un tribunal que la reforma olvidó

El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord.
8

Súper peso, activos y exportaciones de México en 2025, a un brinco de nivel histórico

Congelan cuentas y activos de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.
9

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada de fraude en Tailandia

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
10

#Anuario2025 ¬ La derecha fue de tropiezo en tropiezo. Estos son 10 de sus errores

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
11

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
12

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

La SSC detiene a un ciudadano colombiano, en la Alcaldía Iztapalapa.
13

SSC detiene a Jheferson "N"; extorsionaba con el método “gota a gota” en Iztapalapa

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
14

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

En su dualidad de política y empresaria, Catalina Monreal, hija del Diputado federal Ricardo Monreal Ávila, es una mujer acaudalada que, con sus negocios y su cargo de directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INES), tiene ingresos netos de más 660 mil pesos al mes.
15

“Caty” Monreal reporta ingresos de más de 600 mil al mes. 129 mil vienen de Gobierno

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un autobús de pasajeros se impactó la noche de ayer contra un tráiler en el municipio de Güémez, Tamaulipas; dos personas fallecieron y 35 resultaron heridas.
1

Autobús de pasajeros choca contra tráiler en Tamaulipas; hay 2 muertos y 35 heridos

El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord.
2

Súper peso, activos y exportaciones de México en 2025, a un brinco de nivel histórico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia
3

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Congelan cuentas y activos de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.
4

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada de fraude en Tailandia

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener) descartaron que el precio de la gasolina vaya a incrementarse en 2026
5

La SHCP descarta "gasolinazo" en enero; precio seguirá por debajo de 24 pesos, afirma

La SSC-CdMx realiza nueve cateos en la Miguel Hidalgo; recupera mercancía robada.
6

La SSC-CdMx realiza megadecomiso de mercancía robada en la Alcaldía Miguel Hidalgo

Sheinbaum anuncia adquisición de 30 trenes de repavimentación; el Edomex recibe 10.
7

CSP destaca compra de 30 trenes de repavimentación para el Edomex y caminos de México

Vecinos y comerciantes del lugar fueron los primeros en auxiliar, intentando sofocar las llamas con cubetas llenas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia.
8

VIDEO ¬ Explosión de tanque de gas en bazar de Tultitlán, Edomex, deja dos heridos

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
9

México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

Luis Armando Melgar, Senador del PVEM, perfilò que su partido irá sin Morena a la elección a la gubernatura en 2027.
10

Senador del PVEM que ligó a la 4T con narcos avisa a Morena que irán solos en SLP

Manú Bocado Libanés
11

¿Sabes lo qué es un manushe? Te contamos dónde encontrar estas delicias libanesas

La SSC detiene a un ciudadano colombiano, en la Alcaldía Iztapalapa.
12

SSC detiene a Jheferson "N"; extorsionaba con el método “gota a gota” en Iztapalapa