Autobús de pasajeros choca contra tráiler en Tamaulipas; hay 2 muertos y 35 heridos

El autobús que viajaba de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Poza Rica, Veracruz, sufrió un accidente que movilizó a cuerpos de auxilio y seguridad para atender a los heridos y resguardar la zona.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Un autobús de pasajeros de la empresa Futura se impactó la noche de ayer contra un tráiler en la carretera federal 83, en el municipio de Güémez, Tamaulipas. El accidente dejó un saldo de dos personas fallecidas y unos 35 viajeros lesionados, incluidos los operadores de la unidad.

El percance ocurrió en el kilómetro 92 de esta vialidad, que comunica Monterrey con Tampico, en el tramo carretero conocido como “El Atorón”, muy cerca de Ciudad Victoria.

De acuerdo con los reportes oficiales, el autobús habría embestido en la parte trasera a un camión carguero que se encontraba detenido en el acotamiento de la autopista, lo que ocasionó que la parte frontal de la unidad de pasajeros quedara parcialmente destrozada.

#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre en ambos carriles de circulación por #AccidenteVial cerca del km 092+300, de la carretera Ignacio Zaragoza Ent. (Carr. Cd. Victoria - Monterrey). Atienda indicación vial. pic.twitter.com/hcEZh4R34a — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 27, 2025

El fuerte choque provocó que varios pasajeros quedaran atrapados dentro del vehículo. Cuatro de ellos fueron rescatados de entre los restos del autobús y dos mujeres fueron reportadas sin signos vitales al momento del auxilio.

Las autoridades informaron que al menos 12 menores de edad resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales y clínicas de Ciudad Victoria, donde reciben atención médica.

Decenas de equipos de rescate, ambulancias y corporaciones de la policía y la Guardia Nacional (GN) participaron en las maniobras para evacuar a las familias y acordonar la zona del accidente, con el fin de evitar más siniestros.

#VoceríaInforma Autoridades atienden accidente vehicular en carretera Victoria-Zaragoza a la altura del kilómetro 92 de #Güémez. Se recomienda precaución al transitar por el lugar y respetar los señalamientos de las autoridades. pic.twitter.com/WkJIn2G7uB — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) December 27, 2025

En las labores de rescate participaron corporaciones de Protección Civil estatal y municipal, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de la Cruz Roja. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional para facilitar las maniobras y evitar nuevos percances.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Unidad General de Investigación, inició la carpeta correspondiente para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del accidente.