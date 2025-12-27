Juez libera a 5 inculpados por incendio en Waldo’s de Sonora; FGE anuncia impugnación

Los imputados enfrentan cargos por homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal, derivados del incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez decidió liberar este sábado a cinco imputados con varios delitos en su contra, por su presunta responsabilidad en el incendio del pasado 1 de noviembre en una de las tiendas de autoservicio Waldo's de Hermosillo, Sonora, que terminó con la vida de 23 personas y dejó 12 lesionadas.

El Juez determinó, en una audiencia celebrada el día de ayer, que los inculpados pueden continuar su proceso judicial en libertad, luego de que resolviera que la defensa requería más tiempo para una revisión exhaustiva del expediente del caso.

El juzgador consideró que, por el volumen del expediente, no era posible continuar con la fase de vinculación a proceso en la misma audiencia, aun cuando algunos de los señalados habían comparecido previamente ante la autoridad y conocían el contenido del caso.

Fiscalía formuló imputación a diversas personas por el siniestro en tienda Waldo's en Hermosillo -Anuncia impugnación tras determinación judicial que permitió la libertad de cinco detenidos Hermosillo, Sonora, 26 de diciembre de 2025.- En relación a los hechos que propiciaron…

Además, se permitió a la defensa argumentar supuestas deficiencias en las copias del expediente, como la falta de color o problemas de legibilidad, pese a que la carpeta de investigación original y copias certificadas habían sido puestas a disposición de las partes en el Juzgado Oral Penal del Distrito 1.

El funcionario judicial fijó un plazo de 18 días para que la defensa completara la revisión del expediente solicitada, resolución que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora considera contraria a lo establecido en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén un máximo de 144 horas.

Por su parte, el Ministerio Público del Fuero Común anunció que la resolución del juzgador será impugnada, al no compartir el criterio del Juez que permitió que el proceso penal continúe en libertad.

🚨 Caso Waldos Hermosillo Al menos 25 órdenes de aprehensión emitidas por homicidio culposo, lesiones y delitos relacionados al incendio del 1/nov (24 fallecidos, varios lesionados). Varias se ejecutaron desde madrugada. Estos son algunos nombres de funcionarios estatales y…

Entre los imputados por su probable responsabilidad se encuentran exfuncionarios estatales y municipales acusados de homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal.

Los cinco beneficiados con esta resolución judicial son: Juan Manuel “G”, actual delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora y excoordinador estatal de Protección Civil; Joaquín “R”, exsecretario del ayuntamiento de Hermosillo; Emanuel “V”, exdirector de Inspección y Vigilancia municipal; José Luis “A”, vinculado a la operación del establecimiento; Jesús Ángel “R”, así como dos personas más relacionadas con funciones de inspección y Protección Civil, cuyos nombres no han sido difundidos oficialmente.

El incendio ocurrió la noche del 1 de noviembre en una tienda de autoservicio Waldo’s ubicada en Hermosillo, Sonora. El siniestro se propagó rápidamente dentro del establecimiento, atrapando a decenas de clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar. El saldo fue trágico: 23 personas perdieron la vida y una docena resultaron lesionadas, varias de ellas de gravedad.