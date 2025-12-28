El IMSS llama a prevenir accidentes en fiestas decembrinas: estos son los más comunes

El IMSS llamó a extremar precauciones durante las celebraciones decembrinas ante el incremento de atenciones en Urgencias.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó que durante las fiestas decembrinas la atención en los servicios de Urgencias aumenta hasta 35 por ciento, principalmente por quemaduras, accidentes viales y caídas, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

El doctor Erik Ortega Bolaños, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) Número 27 “Dr. Alfredo Badallo García”, explicó que las quemaduras, especialmente las de segundo y tercer grado, se encuentran entre las lesiones más frecuentes y peligrosas en esta temporada, ya que pueden comprometer gravemente la salud e incluso la vida.

En un comunicado, detalló que este tipo de lesiones suelen estar asociadas al uso de pirotecnia, la manipulación de alimentos o líquidos calientes durante la preparación de cenas y comidas, así como a sobrecargas eléctricas provocadas por adornos y luminarias, las cuales pueden derivar en conatos de incendio dentro del hogar.

✨ Enfermera de IMSS Morelos trasmite alegría a pacientes a través de la música. 🎻👏🏼👍🏼🎶 🔗https://t.co/Ls3kKIV01V pic.twitter.com/pDP54vGawb — IMSS  (@Tu_IMSS) December 27, 2025

En segundo lugar, indicó, se registran los traumatismos craneoencefálicos, seguidos de las intoxicaciones etílicas, principalmente vinculadas a celebraciones con consumo de alcohol.

El especialista señaló que los grupos más vulnerables varían según el tipo de accidente:

Niñas y niños menores de cinco años, por quemaduras y la ingesta de objetos extraños.

Adultos jóvenes, por accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol.

Personas adultas mayores, por caídas dentro del domicilio.

El IMSS resaltó la importancia de no minimizar ningún accidente y acudir de manera oportuna a recibir atención médica, ya que lesiones que aparentan ser leves pueden derivar en infecciones graves, hemorragias internas o consecuencias irreversibles, e incluso fatales. Síntomas como pérdida de memoria, pérdida súbita del conocimiento o alteraciones visuales requieren atención inmediata en Urgencias.

➡️ Llama IMSS a prevenir accidentes y al uso responsable de servicios de Urgencias en temporada decembrina. ❄️🎄✨✅📢 🔗 https://t.co/JkWjtAVqNY pic.twitter.com/HODT7NKnjY — IMSS  (@Tu_IMSS) December 27, 2025

Asimismo, el instituto llamó a evitar la saturación innecesaria de los servicios de Urgencias, y recomendó acudir a consulta ordinaria cuando el padecimiento no represente un riesgo inmediato, para permitir que la atención prioritaria se concentre en casos graves.

Por su parte, el coordinador zonal de Seguridad en el Trabajo, Armando Yunez Cano, recomendó verificar que las instalaciones eléctricas soporten la carga de las decoraciones, revisar instalaciones de gas y utilizar calentadores de forma responsable, además de asegurar una ventilación adecuada y evitar aquellos que funcionen con combustión, como madera o carbón, para prevenir intoxicaciones o asfixia.