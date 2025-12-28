El IMSS llama a prevenir accidentes en fiestas decembrinas: estos son los más comunes

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 6:28 pm

El IMSS advirtió que durante las fiestas decembrinas las atenciones en Urgencias aumentan hasta 35%.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Al menos 75,900 mexicanos han sido deportados de EU con Trump, registra Gobernación

Récord histórico de empleo en México: IMSS registra 22.8 millones de puestos formales

El IMSS incorporó a más de 90 mil paisanos que fueron repatriados, informa Rosa Icela

El IMSS llamó a extremar precauciones durante las celebraciones decembrinas ante el incremento de atenciones en Urgencias.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó que durante las fiestas decembrinas la atención en los servicios de Urgencias aumenta hasta 35 por ciento, principalmente por quemaduras, accidentes viales y caídas, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

El doctor Erik Ortega Bolaños, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) Número 27 “Dr. Alfredo Badallo García”, explicó que las quemaduras, especialmente las de segundo y tercer grado, se encuentran entre las lesiones más frecuentes y peligrosas en esta temporada, ya que pueden comprometer gravemente la salud e incluso la vida.

En un comunicado, detalló que este tipo de lesiones suelen estar asociadas al uso de pirotecnia, la manipulación de alimentos o líquidos calientes durante la preparación de cenas y comidas, así como a sobrecargas eléctricas provocadas por adornos y luminarias, las cuales pueden derivar en conatos de incendio dentro del hogar.

En segundo lugar, indicó, se registran los traumatismos craneoencefálicos, seguidos de las intoxicaciones etílicas, principalmente vinculadas a celebraciones con consumo de alcohol.

El especialista señaló que los grupos más vulnerables varían según el tipo de accidente:

  • Niñas y niños menores de cinco años, por quemaduras y la ingesta de objetos extraños.
  • Adultos jóvenes, por accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol.
  • Personas adultas mayores, por caídas dentro del domicilio.

El IMSS resaltó la importancia de no minimizar ningún accidente y acudir de manera oportuna a recibir atención médica, ya que lesiones que aparentan ser leves pueden derivar en infecciones graves, hemorragias internas o consecuencias irreversibles, e incluso fatales. Síntomas como pérdida de memoria, pérdida súbita del conocimiento o alteraciones visuales requieren atención inmediata en Urgencias.

Asimismo, el instituto llamó a evitar la saturación innecesaria de los servicios de Urgencias, y recomendó acudir a consulta ordinaria cuando el padecimiento no represente un riesgo inmediato, para permitir que la atención prioritaria se concentre en casos graves.

Por su parte, el coordinador zonal de Seguridad en el Trabajo, Armando Yunez Cano, recomendó verificar que las instalaciones eléctricas soporten la carga de las decoraciones, revisar instalaciones de gas y utilizar calentadores de forma responsable, además de asegurar una ventilación adecuada y evitar aquellos que funcionen con combustión, como madera o carbón, para prevenir intoxicaciones o asfixia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La izquierda iberoamericana frente al 2026

"La pregunta es si en estos procesos de relevó continuará la debacle electoral que se inició prácticamente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

+ Sección

Galileo

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

Luis Armando Melgar, Senador del PVEM, perfilò que su partido irá sin Morena a la elección a la gubernatura en 2027.
2

Senador del PVEM que ligó a la 4T con narcos avisa a Morena que irán solos en SLP

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
3

México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia
4

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Un autobús de pasajeros se impactó la noche de ayer contra un tráiler en el municipio de Güémez, Tamaulipas; dos personas fallecieron y 35 resultaron heridas.
5

Autobús de pasajeros choca contra tráiler en Tamaulipas; hay 2 muertos y 35 heridos

El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord.
6

Súper peso, activos y exportaciones de México en 2025, a un brinco de nivel histórico

La SSC-CdMx realiza nueve cateos en la Miguel Hidalgo; recupera mercancía robada.
7

La SSC-CdMx realiza megadecomiso de mercancía robada en la Alcaldía Miguel Hidalgo

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
8

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
9

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

El tema de la violencia política en razón de género y el uso que han comenzado a darle algunos políticos para censurar a periodistas y ciudadanos que expresan a través de redes sociales o medios de comunicación su opinión.
10

Una denuncia exhibe a Magistrada calderonista y a un tribunal que la reforma olvidó

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
11

#Anuario2025 ¬ La derecha fue de tropiezo en tropiezo. Estos son 10 de sus errores

Congelan cuentas y activos de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.
12

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada de fraude en Tailandia

En su dualidad de política y empresaria, Catalina Monreal, hija del Diputado federal Ricardo Monreal Ávila, es una mujer acaudalada que, con sus negocios y su cargo de directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INES), tiene ingresos netos de más 660 mil pesos al mes.
13

“Caty” Monreal reporta ingresos de más de 600 mil al mes. 129 mil vienen de Gobierno

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
14

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Manú Bocado Libanés
15

¿Sabes lo qué es un manushe? Te contamos dónde encontrar estas delicias libanesas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El IMSS advirtió que durante las fiestas decembrinas las atenciones en Urgencias aumentan hasta 35%.
1

El IMSS llama a prevenir accidentes en fiestas decembrinas: estos son los más comunes

Un Juez decidió liberar a cinco imputados con varios delitos en su contra por el incendio en una de las tiendas de autoservicio Waldo´s de Hermosillo, Sonora.
2

Juez libera a 5 inculpados por incendio en Waldo’s de Sonora; FGE anuncia impugnación

Un autobús de pasajeros se impactó la noche de ayer contra un tráiler en el municipio de Güémez, Tamaulipas; dos personas fallecieron y 35 resultaron heridas.
3

Autobús de pasajeros choca contra tráiler en Tamaulipas; hay 2 muertos y 35 heridos

El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord.
4

Súper peso, activos y exportaciones de México en 2025, a un brinco de nivel histórico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia
5

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Congelan cuentas y activos de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.
6

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada de fraude en Tailandia

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener) descartaron que el precio de la gasolina vaya a incrementarse en 2026
7

La SHCP descarta "gasolinazo" en enero; precio seguirá por debajo de 24 pesos, afirma

La SSC-CdMx realiza nueve cateos en la Miguel Hidalgo; recupera mercancía robada.
8

La SSC-CdMx realiza megadecomiso de mercancía robada en la Alcaldía Miguel Hidalgo

Sheinbaum anuncia adquisición de 30 trenes de repavimentación; el Edomex recibe 10.
9

CSP destaca compra de 30 trenes de repavimentación para el Edomex y caminos de México

Vecinos y comerciantes del lugar fueron los primeros en auxiliar, intentando sofocar las llamas con cubetas llenas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia.
10

VIDEO ¬ Explosión de tanque de gas en bazar de Tultitlán, Edomex, deja dos heridos

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
11

México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

Luis Armando Melgar, Senador del PVEM, perfilò que su partido irá sin Morena a la elección a la gubernatura en 2027.
12

Senador del PVEM que ligó a la 4T con narcos avisa a Morena que irán solos en SLP