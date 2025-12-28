Ataques israelíes en Gaza dejan 4 muertos; Hamás rechaza expulsión hacia Somalilandia

Europa Press

27/12/2025 - 7:23 pm

El Ministerio de Salud de Gaza denunció que los ataques israelíes de las últimas 48 horas dejaron cuatro fallecidos; Hamás no tolerará desplazamientos.

La condena internacional al genocidio en Gaza no ha frenado las agresiones de las fuerzas israelíes contra la población palestina.

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS).- El Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, denunció que los ataques israelíes de las últimas 48 horas dejaron cuatro fallecidos en su último balance. Estos cuerpos sin vida se suman a un total de 414 muertos desde el anuncio del alto al fuego entre Israel y Hamás el pasado 10 de octubre.

Se espera que el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se reúna con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, en Florida para abordar los asuntos pendientes de cara a la segunda fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza. La cita estaría fijada para el 29 de diciembre, según el gobierno israelí, si bien la Casa Blanca no ha confirmado la fecha hasta el momento.

Israel prosigue operaciones militares en Cisjordania

El ejército de Israel anunció este sábado el segundo día de sus operaciones “antiterroristas” en la localidad cisjordana de Qabatiya, en lo que activistas locales describen como un nuevo desplazamiento forzado de la población en el territorio palestino ocupado.

La operación se ha centrado en asegurar la demolición de la vivienda del individuo acusado del ataque con arma blanca y atropello en varios puntos del norte de Israel, ocurrido el pasado viernes y que se saldó con dos fallecidos.

“Los coordinadores de Inteligencia han interrogado a los sospechosos sobre el terreno y, junto con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), están realizando un ejercicio de mapeo para preparar la demolición de la vivienda del terrorista”, indicó el ejército israelí en un comunicado publicado en su página web.

Mientras tanto, activistas locales denunciaron que la operación israelí se caracteriza, en realidad, por ser una “campaña de interrogatorios de campo dirigida a decenas de ciudadanos, desplazamientos forzados, redadas intensivas en viviendas y la conversión de algunas de ellas en cuarteles militares, en medio de operaciones de arrasamiento de infraestructura”.

Fuentes de la agencia oficial de noticias palestina WAFA denunciaron igualmente que el ejército israelí está destruyendo el asfaltado de la ciudad y ha cerrado parcialmente sus entradas y salidas con excavadoras, en línea con otras operaciones realizadas a principios de este año en los campos de refugiados del norte de Cisjordania.

No toleraremos desplazamiento a Somalilandia: Hamás

El movimiento islamista palestino Hamás se declaró convencido este sábado de que la decisión de Israel de convertirse en el primer país del mundo en reconocer la independencia del Estado separatista somalí de Somalilandia no es más que el comienzo de un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza con destino a ese lugar.

En un comunicado publicado en su página web, Hamás declaró su rechazo rotundo a semejante posibilidad: “Afirmamos nuestro total rechazo a los planes de la ocupación de desplazar por la fuerza a nuestro pueblo, incluido el uso de Somalilandia como destino para el pueblo de Gaza”.

Además, y en línea con la práctica totalidad de la comunidad internacional, comenzando por los países árabes y el propio gobierno de Somalia, Hamás considera que el reconocimiento declarado ayer por el gobierno israelí representa "un precedente peligroso y un intento inaceptable de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina".

“El hecho de que el gobierno del criminal de guerra Netanyahu haya recurrido al reconocimiento de una administración separatista en Somalia refleja la profundidad del aislamiento internacional que sufre la entidad sionista, como resultado de los crímenes genocidas cometidos contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza”, añadió Hamás.

El movimiento palestino recomendó “fortalecer este aislamiento, tanto popular como oficialmente, y continuar los esfuerzos internacionales para sitiarlo y exigir responsabilidades a sus líderes por sus crímenes de lesa humanidad”.

“Apreciamos las posturas de los países árabes e islámicos que condenaron este peligroso comportamiento que viola el derecho internacional, ya que socava la unidad y la soberanía de Somalia”, remachó Hamás antes de declarar toda esta maniobra, en general, como una “maliciosa política sionista” destinada a “fragmentar a los países árabes, desestabilizarlos e interferir en sus asuntos internos, al servicio del proyecto colonial sionista”.

 

Una nueva flotilla se organiza para acudir a Gaza

La Global Sumud Flotilla (GSF) anunció el pasado lunes que planea llevar a cabo una nueva misión a la Franja de Gaza, prevista para la primavera de 2026. Contará con la participación de más de un centenar de embarcaciones y tres mil participantes de decenas de países, después de que este año intentara llegar al enclave palestino pero fuera interceptada por las autoridades israelíes.

“En respuesta a un llamamiento directo de los palestinos en Gaza, la GSF anuncia una expansión decisiva de su próxima misión en la primavera de 2026”, reza un comunicado publicado en su canal de Telegram, donde se subraya que esta operación “representa más del doble del tamaño de su misión anterior y la mayor acción marítima civil coordinada para Palestina hasta la fecha”.

La misión incluirá una flota médica que transportará a más de un millar de profesionales de la salud a bordo de buques equipados con medicamentos y equipos, que buscan, en colaboración con los equipos médicos de Gaza, reforzar la atención de emergencia y “estabilizar un sistema de salud devastado por el asedio y los continuos bombardeos”.

Así, sostuvo que “más que una simple entrega de ayuda, (...) representa un cambio importante hacia una presencia civil sostenida y especializada para trabajar junto a los palestinos mientras sobreviven a los continuos ataques del régimen israelí e intentan reconstruir la infraestructura civil básica destruida por dos años de genocidio”.

La GSF explicó que los objetivos para primavera se organizan en torno a varios “mandatos explícitos e interrelacionados”: ayudar a romper el asedio, confrontando “directamente el bloqueo ilegal que Israel mantiene en Gaza desde hace décadas”; entregar ayuda vital, con “un componente humanitario a gran escala”; establecer una presencia protectora no armada, con el fin de “disuadir la violencia y documentar violaciones”.

Asimismo, planean apoyar la reconstrucción, con equipos dedicados a acompañar a los palestinos en las primeras etapas de reedificar instalaciones civiles; y enfrentar “la complicidad”, al ayudar a “exponer y confrontar la complicidad internacional que permite el bloqueo ilegal, la ocupación y el genocidio de Israel, movilizando a la sociedad civil” para exigir responsabilidad a los gobiernos e instituciones “que sustentan estas violaciones”.

Por último, los organizadores enfatizaron que la flotilla representa “una pequeña fracción de lo que finalmente se requerirá para apoyar plenamente la recuperación de Gaza”, pero destacaron que “su importancia reside en el precedente que sienta: un modelo replicable, liderado por civiles y basado en el Derecho Internacional, los principios humanitarios y el liderazgo palestino”.

