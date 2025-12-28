Quema de bares en Chiapas deja 7 desaparecidos en Villaflores; despliegan operativo

Tras la quema de dos bares y tres vehículos en Villaflores, la Fiscalía de Chiapas confirmó la desaparición de siete personas y el despliegue de las fuerzas de seguridad.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Al menos siete personas se encuentran desaparecidas tras una serie de ataques armados y la quema de dos bares en el municipio de Villaflores, Chiapas, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que dos de las personas no localizadas serían presuntamente propietarias de los establecimientos incendiados, lo que activó un operativo especial de búsqueda y contención ante la gravedad de los hechos.