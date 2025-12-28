Raúl Meza queda libre tras protestas en Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo

El joven de 28 años de edad fue liberado tras una resolución judicial que le permitirá continuar su proceso judicial fuera de prisión.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Raúl Meza Abonce fue liberado este sábado, luego de permanecer recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) “David Franco Rodríguez” durante casi dos meses, tras las protestas del pasado 2 de noviembre en Morelia por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Las autoridades imputaron a Meza Abonce los delitos de sabotaje y daños por participar en los hechos de protesta que derivaron en la irrupción violenta al Palacio de Gobierno, luego de que una manifestación pacífica arribara a la plaza central de la capital michoacana.

El Secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó de la liberación de Meza Abonce y dijo que la administración estatal colaboró con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el procesado pudiera acceder a un cambio de medidas cautelares y continuara su proceso penal en libertad.

¡Raúl Meza está libre! Aquí su primera fotografía al conseguir su libertad. Reitero, el proceso continúa, pero es un gran avance después de haberse documentado las torturas y abusos que sufrió el joven. pic.twitter.com/WtnyCdkapb — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) December 27, 2025

El funcionario explicó que esta determinación judicial sobre los hechos ocurridos durante la protesta en el Palacio de Gobierno busca que las investigaciones “se desarrollen con plena garantía de las actuaciones procesales, respetando los derechos de las partes involucradas”.

Zepeda Villaseñor reiteró que “la administración estatal está a favor del respeto al Estado de derecho, al debido proceso y a las garantías individuales”.

Autoridades estatales indicaron que Meza Abonce continúa vinculado a proceso por los delitos de sabotaje y daños; sin embargo, el cambio en su situación jurídica le permitirá enfrentar las acusaciones en libertad, mientras la causa penal sigue su curso conforme a la legislación vigente.

Manifestantes en Morelia entran a Palacio de Gobierno! Así se inicia una revolución ! 🇲🇽 Fuera Morena! Fuera Bedolla, Fuera Sheimbaum y fuera el crimen organizado ! pic.twitter.com/527op0iARN — Alejandro (@alexwayduff) November 3, 2025

El 2 de noviembre, la Guardia Civil de la entidad detuvo al joven y a otros siete manifestantes involucrados en los destrozos; sin embargo, todos ellos fueron liberados, a excepción de Meza Abonce, quien fue vinculado a proceso por sabotaje.

De acuerdo con la defensa del inculpado, el joven habría sido golpeado y torturado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado al interior del Palacio de Gobierno, actos que fueron documentados en videos captados durante el operativo dentro del edificio gubernamental.

La dependencia estatal cesó de sus funciones a dos elementos que agredieron al joven, en tanto el área de Asuntos Internos investiga los hechos a fin de que los agentes enfrenten un proceso judicial y se deslinden las correspondientes responsabilidades.