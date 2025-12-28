Tormenta invernal golpea EU; miles sin electricidad y más de 5 mil vuelos retrasados

Más de cinco mil 500 vuelos en EU sufrieron retrasos y cientos fueron cancelados, mientras decenas de miles de personas quedaron sin electricidad.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Una fuerte tormenta invernal azotó Estados Unidos (EU) desde el viernes por la noche y hasta este sábado, dejando al menos cuatro muertos en California por lluvias e inundaciones, además de provocar intensas nevadas en las regiones del noreste y los grandes lagos que paralizaron miles de vuelos en esta temporada de vacaciones y dejaron sin electricidad a decenas de miles de personas.

En la costa oeste, las precipitaciones alcanzaron hasta 45 centímetros en zonas montañosas y provocaron deslizamientos de tierra, daños en viviendas y carreteras. Entre las víctimas se encuentra un hombre hallado sin vida dentro de un automóvil parcialmente sumergido en Lancaster, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Otras tres personas fallecieron en distintos incidentes relacionados con las tormentas.

Mientras tanto, en el noreste del país, el temporal afectó la movilidad aérea. Para las 14:00 horas, tiempo del este, más de cinco mil 580 vuelos de llegada o salida en EU habían sufrido retrasos y al menos 860 fueron cancelados, de acuerdo con el servicio de rastreo FlightAware. Los aeropuertos de Nueva York, JFK, LaGuardia y Newark, fueron los más afectados, con demoras promedio de dos horas.

Las alertas de tormenta invernal cubrieron áreas desde Nueva York hasta Filadelfia, y se pidió a viajeros y residentes extremar precauciones. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de viaje peligrosas en el Atlántico medio y Nueva Inglaterra, con riesgo de cortes de energía y daños a la infraestructura.

Previo al temporal, los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey declararon estado de emergencia, instando a la población a atender los cierres de carreteras y protocolos de seguridad. En Michigan, más de 30 mil hogares y negocios quedaron sin electricidad por el peso del hielo sobre árboles y líneas de energía.

La tormenta coincidió con el inicio del periodo de mayor movilidad en EU, cuando se espera que más de 2.86 millones de personas vuelen el domingo, según la Administración de Seguridad en el Transporte.

- Con información de Xinhua