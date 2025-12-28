VIDEO ¬ Un perrito roba un peluche en tienda, clientes se lo compran... y es adoptado

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 10:40 pm

El perro que "robó" un peluche en una tienda, en Mérida, fue adoptado y comienza una nueva vida luego de que su "hurto" se volviera viral en redes sociales.

Este tipo de anécdotas muestran la influencia de las redes sociales cuando se usan para evidenciar realidades que suelen pasar desapercibidas, como la situación de perros que viven en condición de abandono. 

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- El perro que "robó" un peluche en una tienda de la plaza comercial Las Américas, en Mérida, Yucatán, fue adoptado y comienza una nueva vida luego de que su "hurto" se volviera viral en redes sociales.

En los videos que registraron el momento, puede verse al can divertirse y zarandeando con singular alegría a su amigo peluche mientras los presentes ríen y acompañan al animal en su aventura.

El momento fue grabado y compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. La actuación espontánea del perro generó una ola de ovaciones entre los internautas que protagonizaron momentos de ternura y preocupación por el destino del animal.

Fue así que uno de entre los tantos miles de usuarios que reaccionaron por este episodio chusco, se decidió a darle una oportunidad de vida al perrito "ladrón" y abrió las puertas de su hogar para brindarle un espacio seguro.

Un joven identificado como Allan decidió adoptar al perrito que ahora se llama "Thor". En redes sociales circulan videos en los que se puede ver a la mascota muy feliz con su nuevo dueño.

Quienes han seguido el caso destacan que el peluche que eligió se convirtió en un símbolo. No era sólo un juguete, sino el punto de partida de una cadena de empatía que cruzó pantallas y movilizó a la comunidad digital.

En la noche del 24 de diciembre, el perrito en situación de calle fue captado en video mientras tomaba con su hocico un peluche de una tienda de regalos para luego ofrecer un espectáculo que conmovió a decenas de personas que atestiguaron esta felicidad canina.

Antes de que los responsables de la tienda reprendieran o expulsaran al lomito, los espectadores reaccionaron con muestras de solidaridad con el animal y realizaron una compra colectiva del peluche que despertó su jovialidad.

