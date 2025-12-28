Juez vincula a proceso a 2 custodios que transportaban 37 mdp en efectivo en Edomex

Ambos custodios fueron detenidos en posesión de armas de fuego y cartuchos, así como de 37 millones de pesos por los cuales no pudieron acreditar su procedencia legal.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez de control vinculó el sábado a proceso a Iván "N" y José "N", dos custodios de la empresa de seguridad y traslado de valores Águila Bicéfala, quienes fueron detenidos en el municipio de Naucalpan, Estado de México, cuando transportaban 37 millones de pesos en efectivo a bordo de una camioneta blindada.

En una audiencia que se prolongó por más de siete horas en el Centro de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del penal de Barrientos, el juzgador determinó que, pese a los argumentos de la defensa de ambos custodios, no se logró comprobar la procedencia legal del efectivo, por lo que Iván "N" y José "N" fueron vinculados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de traslado de numerario, así como por resistencia a la autoridad.

Los dos imputados fueron detenidos el 19 de diciembre en la colonia Lomas Verdes, donde se originó por una presunta infracción al Reglamento de Tránsito, ya que la Policía Estatal del Estado de México señaló que los custodios excedían en límite de velocidad. En consecuencia, las autoridades les aseguraron el dinero en efectivo, además de armas de fuego y cartuchos.

En un operativo conjunto sobre Avenida Lomas Verdes, elementos de la #SSEM y la @Defensamx1 detuvieron a dos sujetos que viajaban en una camioneta blindada con 37 millones de pesos.

La pregunta más importante,

¿A dónde llevaba el dinero y para quién era? pic.twitter.com/rTkV8eEbwe — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) December 22, 2025

La defensa de Iván "N" y José "N" señaló que las cámaras de la unidad en las ambos se transportaban registraron una velocidad de apenas 40 kilómetros por hora. En este sentido, dichas personas no descendieron del vehículo al atender el protocolo interno de la empresa de seguridad y traslado de valores Águila Bicéfala.

Dado lo anterior, una grúa remolcó la camioneta, con ambos tripulantes a bordo, hasta las instalaciones del Ministerio Público, donde los custodios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Posteriormente, el 22 de diciembre, fue difundido un video en redes sociales que captó el momento en el que ambos custodios fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

En el marco de la audiencia de los detenidos, la defensa legal de ambos solicitó ampliar el plazo para definir su situación jurídica, ya que el plazo inicial se amplió para el 26 de diciembre, pero se extendió al sábado 27.

En este sentido, el Juez de control decretó la vinculación a proceso penal para los imputados, ratificó la medida de prisión preventiva y su ingreso al centro penitenciario de San Pedro Barrientos, además de establecer un plazo de dos meses para la investigación complementaria.