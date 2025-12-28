Chofer de Monterrey, NL, que decoraba su camión es despedido tras 24 años de servicio

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 2:48 am

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.

El chofer Édgar Díaz es recordado en redes sociales por disfrazarse de Superman y de Woody, de Toy Story, en fechas como el Día del Niño o Halloween.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Édgar Díaz, un chofer de rutas urbanas que se hizo viral en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por disfrazarse de diferentes personajes y decorar su camión para distintas festividades, fue despedido de su trabajo en la ruta 38 de dicha entidad.

La noticia se difundió el sábado en distintos medios de comunicación, donde se recordó que el chofer Édgar Díaz no sólo personificó todo tipo de personajes infantiles en fechas como el Día del Niño o Halloween y Día de Muertos, sino que además regalaba dulces en el marco de dichas celebraciones.

Medios como Telediario y Milenio reportaron que, luego de 24 años de servicio, Édgar Díaz fue despedido por Tuesa, la empresa que tomó Transregio, bajo el argumento de que las temáticas del chofer daban una "mala imagen" para los usuarios que se transportaban en la unidad que conducía.

No obstante, el chofer sigue siendo recordado en redes sociales por lucir adornos y disfraces en fechas como el día de la Independencia de México, cuando su unidad contó con banderas, guirnaldas, banderines y globos tricolores con la leyenda "Viva México".

En el marco de la celebración de Halloween, el conductor se disfrazó de "La Monja" y adornó su vehículo con globos temáticos y una calabaza llena de dulces, mientras que en Navidad se vistió de Santa Claus y regaló piñatas y dulces a los pasajeros.

También se disfrazó en el Día del Niño del personaje Woody de la película Toy Story, así como de Superman, para regalar pelotas y dulces a los menores que abordaban la unidad. Incluso en el Día de la Madre y el Día del Padre, Édgar Díaz repartió cacahuates entre los adultos.

Medios como Telediario y Milenio señalaron que el chofer de Monterrey empleaba entre ocho y 10 horas para adornar su unidad, con el único fin de "sacarle una sonrisa" a sus pasajeros y mejorar su trayecto diario.

Tras ser despedido, ambos medios también reportaron que Édgar Díaz consiguió trabajo como chofer de un taxi para solventar los gastos de su familia.

