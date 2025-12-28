China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

La producción del J-20A, de China, significa un rompimiento del monopolio que ostentó el F-22 Raptor, de Estados Unidos, en el segmento de cazas de superioridad aérea.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China rompió el monopolio aéreo de Estados Unidos con la versión mejorada de su nuevo caza furtivo J-20A de quinta generación. Según medios locales, dicha aeronave está equipada con el motor WS-15 de fabricación nacional.

La versión de caza furtivo de China se difundió ampliamente en redes sociales, donde fueron compartidas imágenes y videos del J-20A en pleno vuelo, cuya aeronave inició su producción en masa y comenzó su despliegue operativo.

Una de las principales actualizaciones del caza furtivo de quinta generación es su sistema de propulsión, ya que este cuenta completamente con el WS-15, un turbofán de baja derivación de cuarta generación capaz de generar cerca 18 toneladas de empuje.

Fresh off the Line: Chengdu J-20A + WS-15 Combo pic.twitter.com/2GdwYovmKs — David Wang (@DavidWangPLA) December 27, 2025

Medios como RT señalan que esta aeronave representa un momento histórico para la industria aeronáutica china, ya que el sistema de propulsión del J-20A supera al motor F119 del F-22 Raptor estadounidense.

En este sentido, el WS-15 permite al J-20A volar a velocidades supersónicas sin usar postcombustión, alcanzando Mach 1.5 a 1.8 en crucero y hasta Mach 2 a gran altitud. Asimismo, dicha capacidad reduce drásticamente los tiempos de respuesta, lo cual permite que el caza pueda recorrer 800 km en solo 20 minutos.

Además, el J-20AQ cuenta con un fuselaje posterior más robusto, también conocido como "cuello grueso", y mejoras aerodinámicas cuyo objetivo es optimizar el rendimiento general de la aeronave.

La producción de la aeronave china significa un rompimiento del monopolio que ostentó el F-22 Raptor en el segmento de cazas de superioridad aérea, lo cual también representa una alteración del equilibrio estratégico en el océano Pacífico Occidental.