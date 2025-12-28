China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 4:07 am

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.

La producción del J-20A, de China, significa un rompimiento del monopolio que ostentó el F-22 Raptor, de Estados Unidos, en el segmento de cazas de superioridad aérea.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China rompió el monopolio aéreo de Estados Unidos con la versión mejorada de su nuevo caza furtivo J-20A de quinta generación. Según medios locales, dicha aeronave está equipada con el motor WS-15 de fabricación nacional.

La versión de caza furtivo de China se difundió ampliamente en redes sociales, donde fueron compartidas imágenes y videos del J-20A en pleno vuelo, cuya aeronave inició su producción en masa y comenzó su despliegue operativo.

Una de las principales actualizaciones del caza furtivo de quinta generación es su sistema de propulsión, ya que este cuenta completamente con el WS-15, un turbofán de baja derivación de cuarta generación capaz de generar cerca 18 toneladas de empuje.

Medios como RT señalan que esta aeronave representa un momento histórico para la industria aeronáutica china, ya que el sistema de propulsión del J-20A supera al motor F119 del F-22 Raptor estadounidense.

En este sentido, el WS-15 permite al J-20A volar a velocidades supersónicas sin usar postcombustión, alcanzando Mach 1.5 a 1.8 en crucero y hasta Mach 2 a gran altitud. Asimismo, dicha capacidad reduce drásticamente los tiempos de respuesta, lo cual permite que el caza pueda recorrer 800 km en solo 20 minutos.

Además, el J-20AQ cuenta con un fuselaje posterior más robusto, también conocido como "cuello grueso", y mejoras aerodinámicas cuyo objetivo es optimizar el rendimiento general de la aeronave.

La producción de la aeronave china significa un rompimiento del monopolio que ostentó el F-22 Raptor en el segmento de cazas de superioridad aérea, lo cual también representa una alteración del equilibrio estratégico en el océano Pacífico Occidental.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

