La actriz Brigitte Bardot, ícono de Nueva Ola Francesa, muere a los 91 años de edad

Brigitte Bardot reconoció abiertamente su afinidad con las ideas de la líder de extrema derecha Marine Le Pen, y dijo que la derecha es el "único remedio urgente para la agonía de Francia".

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La actriz y cantante Brigitte Bardot, ícono del cine francés en las décadas de 1950 y 1960, murió este domingo a los 91 años de edad, según informó la fundación que lleva su nombre.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con profunda tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, quien decidió renunciar a su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su Fundación", dio a conocer la fundación a la agencia AFP.

En sus últimos años de vida, la artista fue conocida por su postura contra la migración y el feminismo, pues reconoció abiertamente su afinidad con las ideas de la líder de extrema derecha Marine Le Pen, y dijo que la derecha es el "único remedio urgente para la agonía de Francia", además de afirmar que Francia se había "vuelto aburrida, triste, sumisa, enferma, dañada, devastada, ordinaria, vulgar".

Bardot incluso fue multada cinco veces por incitar al odio racial y, durante la pandemia de Covid-19, apoyó al movimiento antivacunas y se opuso a la política sanitaria de Emmanuel Macron.

La interprete alcanzó la fama internacional en 1956 al protagonizar Y Dios creó a la mujer, del director Roger Davim, cuyo filme le permitió formar parte de la Nueva Ola Francesa (Nouvelle Vague) junto a cineastas como Jean-Luc Godard, en El Desprecio (Le Mépris) y Viva María!, de Louis Malle. Gracias a este último filme, Bardot fue nominada en los Premios BAFTA como Mejor Actriz extranjera.

Además de sus trabajos como actriz y cantante, Brigitte Bardot fue reconocida por su papel como activista de derechos de los animales, cuya labor fue respaldada por personalidades como Isabelle Adjani, Kim Basinger, Tippi Hedren, Ursula Andress y Johnny Hallyday.

A lo largo de una década, produjo cuatro álbumes de estudio y cinco compilados de canciones, siendo Bubble Gum, de 1994, su disco más destacado y el que cuenta con más reproducciones en la plataforma de Spotify. Se trata de una compilación de éxitos de la cantante como Je t'aime moi plus (Te amo, yo tampoco), Un jour comme un autre (Un día como cualquier otro) y Bonnie y Clyde, la cual ha sido empleada como banda sonora en distintas producciones, entre ellas, la famosa serie ambientada en la década de los 60, Mad Men.

Bardot abandonó el mundo del cine a los 50 años y popularizó la imagen de una mujer libre "que no necesita a nadie", según cantó para el compositor Serge Gainsbourg, lo cual también la sitúo como un ícono femenino.​