Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 8:48 am

Juez Jonathan Yong Mendoza

Jonathan Yong Mendoza se desempeñó como Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez y este 2025 se presentó a las elecciones del Poder Judicial, donde fue electo.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Juez de Control en materia penal, José Luis Jonathan Yong Mendoza, fue captado por sus vecinos golpeando a una mujer, identificada como su pareja, en calles de Cancún, Quintana Roo, por lo que colectivos feministas han exigido su destitución inmediata.

En redes sociales se difundió una fotografía del también exsecretario de Seguridad Pública de pie, sosteniendo lo que sería un arma de fuego, frente a una mujer tirada en el suelo, quien con las manos intenta detener la agresión.

De acuerdo con la Colectiva 50+1 Capítulo Quintana Roo, los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre en el fraccionamiento Palmaris de Cancún, donde el juzgador también habría amenazado de muerte a un expolicía, luego de que vecinos y testigos de los hechos dieran aviso a las autoridades.

Ante estos hechos, la colectiva exigió la destitución de Yong Mendoza y una indagatoria transparente sobre sus acciones, pues destacó que el juzgador cuenta con antecedentes de investigaciones previas por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con el crimen organizado.

Además, demandó que se brinde protección a las personas afectadas y que se garantice el acceso a la justicia sin dilaciones ni privilegios.

Por su parte, el Colectivo Femenil Xtabay se sumó a la exigencia de cesar a Yong Mendoza del cargo y  pidieron sancionarlo. “Ningún agresor en el poder”, sentenciaron.

 

Yong Mendoza fue designado como titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez en 2016, cargo del que fue destituido en mayo del 2017, durante el gobierno del Alcalde, Remberto Estrada Barba. Más tarde, el 13 de junio de ese mismo año fue reubicado como director de Catastro.

Este 2025 se postuló para participar en las primeras elecciones al Poder Judicial, en las que resultó electo y fue nombrado por el Congreso del estado como Juez, en septiembre pasado.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre, que involucran al juez.

