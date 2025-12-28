Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

La mandataria recordó la inviabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que, dijo, se iba a hundir al ser construido sobre el antiguo Lago de Texcoco.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un video sobre su más reciente visita al Parque Ecológico del Lago de Texcoco en el Estado de México e invitó a la ciudadanía a conocer esta área natural protegida.

"Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable", expresó junto a un video de su recorrido por el lugar, en el que estuvo acompañada de la Gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria recordó la inviabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se iba a construir y destacó que en su lugar se abrió un parque con zonas donde se puede observar parte del lago, así como disfrutar de campos de béisbol, futbol, futbol americano y gimnasio, actividades que tendrán un nuevo periodo de inscripción en enero próximo.

Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable. pic.twitter.com/yQPmuKKM7n — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

"Es un lugar extraordinario. En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se iba a hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México, de la Ciudad de México. Este hermosisímo lugar de recuperación de un espacio ambiental para el bienestar de todas y todos los mexicanos", aseguró.

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco

El Lago de Texcoco, ese espacio donde alguna vez se proyectó levantar el NAIM, está renaciendo. El territorio que fue concebido por los gobiernos neoliberales para albergar pistas, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios se ha transformado en un espacio vivo, en proceso de regeneración, donde el agua, la flora, la fauna y las personas han vuelto a ocupar el centro.

Desde el Mirador del lago Nabor Carrillo, Alejandro Páez y Álvaro Delgado describen cómo ha sido ese proceso de rescate de un territorio que se creía muerto y que ahora se ha convertido en un parque ecológico que articula cuerpos de agua del antiguo lago de Texcoco que cubren los restos del megaproyecto aeroportuario.

Lo que antes era visto como un terreno “vacío” es hoy parte de una infraestructura ecológica que conecta lagunas, recupera humedales clave para la sustentabilidad del Valle de México.

Álvaro Delgado recordó que, incluso antes de la cancelación del NAIM, esta zona ya albergaba vida: agua permanente, flora y fauna que hoy se ha potenciado. A ello se suma el agua que se acumuló en lo que iban a ser pistas aéreas, convertidas ahora, dice, en un símbolo elocuente del fracaso de una visión que ignoró los límites ambientales.

“Estamos aquí porque acredita hasta qué punto hay mexicanos que creemos que no se puede iniciar un proyecto devastándolo todo”, afirmó, al recordar el riesgo hídrico que el aeropuerto implicaba no sólo para el oriente mexiquense, sino para todo el Valle de México.

Por su parte, Alejandro Páez indicó que, donde hoy hay humedales, ciclistas y aves, se imaginaban centros comerciales, fraccionamientos y miles de casas. Lo cual muestra dos proyectos de país enfrentados: el neoliberal, basado en la explotación del territorio y el de izquierda, que apuesta por la viabilidad ambiental y colectiva.

Delgado enlazó esa visión con un pasado de imposición y represión, particularmente en San Salvador Atenco, en donde sus pobladores defendieron, inclusive hasta con su vida, sus tierras del despojo que pretendía llevar a cabo el Gobierno federal del expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.