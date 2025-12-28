Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 11:22 am

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

Las aves migratorias construyen un reino sobre restos del NAIM, en el Lago de Texcoco

“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

La mandataria recordó la inviabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que, dijo, se iba a hundir al ser construido sobre el antiguo Lago de Texcoco. 

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un video sobre su más reciente visita al Parque Ecológico del Lago de Texcoco en el Estado de México e invitó a la ciudadanía a conocer esta área natural protegida.

"Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable", expresó junto a un video de su recorrido por el lugar, en el que estuvo acompañada de la Gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria recordó la inviabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se iba a construir y destacó que en su lugar se abrió un parque con zonas donde se puede observar parte del lago, así como disfrutar de campos de béisbol, futbol, futbol americano y gimnasio, actividades que tendrán un nuevo periodo de inscripción en enero próximo.

"Es un lugar extraordinario. En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se iba a hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México, de la Ciudad de México. Este hermosisímo lugar de recuperación de un espacio ambiental para el bienestar de todas y todos los mexicanos", aseguró.

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco

El Lago de Texcoco, ese espacio donde alguna vez se proyectó levantar el NAIM, está renaciendo. El territorio que fue concebido por los gobiernos neoliberales para albergar pistas, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios se ha transformado en un espacio vivo, en proceso de regeneración, donde el agua, la flora, la fauna y las personas han vuelto a ocupar el centro.

Desde el Mirador del lago Nabor Carrillo, Alejandro Páez y Álvaro Delgado describen cómo ha sido ese proceso de rescate de un territorio que se creía muerto y que ahora se ha convertido en un parque ecológico que articula cuerpos de agua del antiguo lago de Texcoco que cubren los restos del megaproyecto aeroportuario.

Lo que antes era visto como un terreno “vacío” es hoy parte de una infraestructura ecológica que conecta lagunas, recupera humedales clave para la sustentabilidad del Valle de México.

Álvaro Delgado recordó que, incluso antes de la cancelación del NAIM, esta zona ya albergaba vida: agua permanente, flora y fauna que hoy se ha potenciado. A ello se suma el agua que se acumuló en lo que iban a ser pistas aéreas, convertidas ahora, dice, en un símbolo elocuente del fracaso de una visión que ignoró los límites ambientales.

“Estamos aquí porque acredita hasta qué punto hay mexicanos que creemos que no se puede iniciar un proyecto devastándolo todo”, afirmó, al recordar el riesgo hídrico que el aeropuerto implicaba no sólo para el oriente mexiquense, sino para todo el Valle de México.

Por su parte, Alejandro Páez indicó que, donde hoy hay humedales, ciclistas y aves, se imaginaban centros comerciales, fraccionamientos y miles de casas. Lo cual muestra dos proyectos de país enfrentados: el neoliberal, basado en la explotación del territorio y el de izquierda, que apuesta por la viabilidad ambiental y colectiva.

Delgado enlazó esa visión con un pasado de imposición y represión, particularmente en San Salvador Atenco, en donde sus pobladores defendieron, inclusive hasta con su vida, sus tierras del despojo que pretendía llevar a cabo el Gobierno federal del expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

+ Sección

Galileo

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Juez Jonathan Yong Mendoza
1

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia
2

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.
3

Chofer de Monterrey que decoraba su camión es despedido luego de 24 años de servicio

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
4

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Bad Bunny visitó el Museo de Antropología.
5

El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
6

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer las medidas para responder ante el bloqueo de Estados Unidos.
7

Venezuela responde ante el bloqueo de EU con el despliegue de su capacidad productiva

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
8

México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

Congelan cuentas y activos de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.
9

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada de fraude en Tailandia

La Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo a dos custodios que viajaban en una camioneta blindada con 37 millones de pesos.
10

Juez vincula a proceso a 2 custodios que transportaban 37 mdp en efectivo en Edomex

Brigitte Bardot muere a los 91 años de edad
11

La actriz Brigitte Bardot, ícono de Nueva Ola Francesa, muere a los 91 años de edad

El perro que "robó" un peluche en una tienda, en Mérida, fue adoptado y comienza una nueva vida luego de que su "hurto" se volviera viral en redes sociales.
12

VIDEO ¬ Un perrito roba un peluche en tienda, clientes se lo compran... y es adoptado

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
13

CURP biométrica: Aquí te contamos para quiénes será obligatoria y cuándo obtenerla

El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord.
14

Súper peso, activos y exportaciones de México en 2025, a un brinco de nivel histórico

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
15

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
1

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

Bad Bunny visitó el Museo de Antropología.
2

El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

Juez Jonathan Yong Mendoza
3

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Brigitte Bardot muere a los 91 años de edad
4

La actriz Brigitte Bardot, ícono de Nueva Ola Francesa, muere a los 91 años de edad

Stranger Things: The Experience
5

¿Fan de Eleven y Vecna? Lo que tienes que saber de Stranger Things: The Experience

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer las medidas para responder ante el bloqueo de Estados Unidos.
6

Venezuela responde ante el bloqueo de EU con el despliegue de su capacidad productiva

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
7

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.
8

Chofer de Monterrey que decoraba su camión es despedido luego de 24 años de servicio

La Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo a dos custodios que viajaban en una camioneta blindada con 37 millones de pesos.
9

Juez vincula a proceso a 2 custodios que transportaban 37 mdp en efectivo en Edomex

El perro que "robó" un peluche en una tienda, en Mérida, fue adoptado y comienza una nueva vida luego de que su "hurto" se volviera viral en redes sociales.
10

VIDEO ¬ Un perrito roba un peluche en tienda, clientes se lo compran... y es adoptado

Tormenta invernal azota noreste de EU y afecta miles de vuelos.
11

Tormenta invernal golpea EU; miles sin electricidad y más de 5 mil vuelos retrasados

Raúl Meza Abonce fue liberado luego de permanecer recluido durante casi dos meses tras las protestas en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo.
12

Raúl Meza queda libre tras protestas en Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo