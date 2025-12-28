Locomotora del Tren Interoceánico descarrila en Oaxaca, confirma Secretaría de Marina

El Gobernador Salomón Jara informó que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias ya se encuentran brindando apoyo, en coordinación con la Secretaría de Marina.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La máquina principal de un Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, informó la Secretaría de Marina (Semar). Hasta el momento no se ha confirmado que existan personas lesionadas derivado del accidente.
"El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", indicó la Marina en un breve comunicado.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de… pic.twitter.com/OFqLkOwwdF
— SEMAR México (@SEMAR_mx) December 28, 2025