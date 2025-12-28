Tren Interoceánico descarrila con 241 personas a bordo. Se moviliza ayuda: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 11:50 am

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.

El Gobernador Salomón Jara informó que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias ya se encuentran brindando apoyo, en coordinación con la Secretaría de Marina.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La máquina principal de un Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, 241 personas a bordo, informó la Secretaría de Marina (Semar). La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se encuentra atenta a los trabajos para atender a los usuarios con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Gobierno del estado de Oaxaca.

"El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", indicó previamente la Marina en un breve comunicado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

