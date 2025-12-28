Tren Interoceánico descarrila en Oaxaca. Salomón Jara reporta al menos 15 lesionados

El Gobernador Salomón Jara informó que hasta el momento se reportan 15 personas lesionadas derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico en la localidad de Asunción Ixtaltepec.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El descarrilamiento de la máquina principal de un Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec a la altura de Nizanda, Oaxaca, dejó al menos 15 heridos, informó el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

"De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente", indicó en su cuenta de X, antes Twitter.

A la par, detalló que se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia ocurrida en Asunción Ixtaltepec, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), Caminos y Puentes Federales (Capufe), entre otras, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

"El Gobierno del Estado reafirma su respaldo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y mantiene el seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hasta la atención integral de la situación. Seguiremos informando", aseveró.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN En seguimiento al evento ferroviario ocurrido en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal e… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 28, 2025

Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se encuentra atenta a los trabajos para atender a los usuarios con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Gobierno del estado de Oaxaca.

Fue alrededor de las 11:00 horas cuando la Semar informó que se descarriló la máquina principal del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, con 241 personas a bordo.

"El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal", indicó la Marina en un breve comunicado.

Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información. https://t.co/lrj7oNoXJ9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

La Marina agregó que ya se encuentra en coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente y que se actualizará la información técnica y operativa, a través de los canales oficiales de la dependencia, conforme se tenga confirmación.

Salomón Jara indicó que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y ambulancias ya se encuentran brindando apoyo a las víctimas del incidente, ocurrido entre las poblaciones Chívela y Nizanda.

Derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido este domingo entre las poblaciones Chívela y Nizanda, he girado instrucciones para brindar toda la atención necesaria. El personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 28, 2025

Cabe destacar que la Línea Z del Tren Interoceánico es considerada la principal, ya que cubre la ruta entre Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz.