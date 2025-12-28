"Estamos muy cerca", dice Trump sobre acuerdo de paz tras reunión con Zelenski

El Presidente Trump abordará con Zelenski las garantías de seguridad de Ucrania para que el plan de paz pueda concertarse y dar fin al conflicto con Rusia.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se reunió este domingo con el mandatario ucraniano, Voldímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para discutir el plan de paz que ponga fin al conflicto armado con Rusia.

“Habrá un acuerdo sólido de seguridad [...] Las naciones europeas están muy involucradas. La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo, y millones de personas más morirán. Nadie quiere eso”, advirtió Trump en la antesala de dicho encuentro.

El republicano afirmó que un acuerdo de paz está próximo a concretarse. “Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final. [Lo que salga de ellas] será bueno para Ucrania. Bueno para todos”, recalcó el inquilino de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense aseveró que las naciones europeas están en sintonía con la reunión que sostendrá con su homólogo ucraniano y declaró que, al término del encuentro con Zelenski, volvería a llamar al Presidente de Rusia, Vladímir Putin, para proseguir con las “complejas” negociaciones.

De acuerdo con lo previsto, el presidente Zelenski abordaría con Trump el plan de 20 puntos, con los agregados de los socios europeos y de la propia Ucrania. El documento abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas desplegadas en la región del Donbás, una oferta condicionada a que Rusia “haga lo mismo” con sus fuerzas en la zona.

Para Zelenski, las garantías de seguridad son un elemento clave en las negociaciones. El mandatario ucraniano busca que estas afiancen la posición frente a Rusia y consoliden un marco de cooperación que asegure la estabilidad del país eslavo.

Trump habla con Putin antes de reunirse con Zelenski

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladímir Putin de Rusia, previo a su reunión esta tarde con Volodímir Zelenski para discutir un plan revisado para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el Presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, a la 1:00 p.m. de hoy, con el Presidente Zelenski de Ucrania”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En el mensaje detalló que la reunión con el mandatario ucraniano se llevaría a cabo en el comedor de Mar-a-Lago, la propiedad de Florida donde Trump ha estado pasando las vacaciones.

Minutos después, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, detalló que es la primera llamada de ambos mandatarios desde el 16 de octubre y el noveno contacto entre ambos desde principios de año. Además del acuerdo sobre Ucrania, la situación en Oriente Próximo también fue tema de conversación, afirmó Peskov.

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov detalló que durante la llamada Trump y Putin expresaron serias dudas sobre la viabilidad de la contrapropuesta europea y ucraniana al plan del mandatario norteamericano para terminar con el conflicto.

"Los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen opiniones muy similares sobre el hecho de que el alto el fuego temporal propuesto por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum, sólo prolongará el conflicto", manifestó Ushakov.

El Presidente ucraniano lleva tiempo contemplando la idea de someter a un plebiscito el plan de paz de Trump, especialmente un punto clave como sería la concesión de los territorios ucranianos que Rusia ha conquistado. Durante la hora y cuarto de conversación, "Donald Trump promovió persistentemente la idea de que la guerra realmente necesitaba terminar lo antes posible, hablando de las impresionantes perspectivas que se abrían para la cooperación económica de Estados Unidos tanto con Rusia como con Ucrania", señaló Ushakov.

Con información de Europa Press