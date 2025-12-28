"Estamos muy cerca", dice Trump sobre acuerdo de paz tras reunión con Zelenski

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 4:30 pm

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo con el mandatario ucraniano, Voldímir Zelenski para abordar el plan de paz de EU.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Zelenski revela detalles del borrador del plan de paz elaborado con EU. ¿Qué plantea?

Ucrania, EU y Europa inician en Suiza las discusiones sobre el plan de paz de Trump

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia

El Presidente Trump abordará con Zelenski las garantías de seguridad de Ucrania para que el plan de paz pueda concertarse y dar fin al conflicto con Rusia. 

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se reunió este domingo con el mandatario ucraniano, Voldímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para discutir el plan de paz que ponga fin al conflicto armado con Rusia.

“Habrá un acuerdo sólido de seguridad [...] Las naciones europeas están muy involucradas. La guerra, o acaba ahora, o durará mucho más tiempo, y millones de personas más morirán. Nadie quiere eso”, advirtió Trump en la antesala de dicho encuentro.

El republicano afirmó que un acuerdo de paz está próximo a concretarse. “Creo que estamos listos para un pacto. Las conversaciones están en su fase final. [Lo que salga de ellas] será bueno para Ucrania. Bueno para todos”, recalcó el inquilino de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense aseveró que las naciones europeas están en sintonía con la reunión que sostendrá con su homólogo ucraniano y declaró que, al término del encuentro con Zelenski, volvería a llamar al Presidente de Rusia, Vladímir Putin, para proseguir con las “complejas” negociaciones.

De acuerdo con lo previsto, el presidente Zelenski abordaría con Trump el plan de 20 puntos, con los agregados de los socios europeos y de la propia Ucrania. El documento abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas desplegadas en la región del Donbás, una oferta condicionada a que Rusia “haga lo mismo” con sus fuerzas en la zona.

Para Zelenski, las garantías de seguridad son un elemento clave en las negociaciones. El mandatario ucraniano busca que estas afiancen la posición frente a Rusia y consoliden un marco de cooperación que asegure la estabilidad del país eslavo.

Trump habla con Putin antes de reunirse con Zelenski

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladímir Putin de Rusia, previo a su reunión esta tarde con Volodímir Zelenski para discutir un plan revisado para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el Presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, a la 1:00 p.m. de hoy, con el Presidente Zelenski de Ucrania”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En el mensaje detalló que la reunión con el mandatario ucraniano se llevaría a cabo en el comedor de Mar-a-Lago, la propiedad de Florida donde Trump ha estado pasando las vacaciones.

Minutos después, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, detalló que es la primera llamada de ambos mandatarios desde el 16 de octubre y el noveno contacto entre ambos desde principios de año. Además del acuerdo sobre Ucrania, la situación en Oriente Próximo también fue tema de conversación, afirmó Peskov.

Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov detalló que durante la llamada Trump y Putin expresaron serias dudas sobre la viabilidad de la contrapropuesta europea y ucraniana al plan del mandatario norteamericano para terminar con el conflicto.

"Los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen opiniones muy similares sobre el hecho de que el alto el fuego temporal propuesto por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum, sólo prolongará el conflicto", manifestó Ushakov.

El Presidente ucraniano lleva tiempo contemplando la idea de someter a un plebiscito el plan de paz de Trump, especialmente un punto clave como sería la concesión de los territorios ucranianos que Rusia ha conquistado. Durante la hora y cuarto de conversación, "Donald Trump promovió persistentemente la idea de que la guerra realmente necesitaba terminar lo antes posible, hablando de las impresionantes perspectivas que se abrían para la cooperación económica de Estados Unidos tanto con Rusia como con Ucrania", señaló Ushakov.

-Con información de Europa Press

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

+ Sección

Galileo

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
1

La Marina confirma 20 personas lesionadas por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Juez Jonathan Yong Mendoza
2

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Un incendio se registró la tarde de este domingo al interior de la Preparatoria 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. 
3

VIDEO ¬ Un incendio en la Preparatoria 1 de la UNAM moviliza a cuerpos de emergencia

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
4

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia
5

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Dos de los tres cuerpos hallados el viernes pasado en la colonia Silvestre Castro corresponden a estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA).
6

Cuerpos hallados en Acapulco son de estudiantes desaparecidos; uno aún sin confirmar

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
7

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.
8

Chofer de Monterrey que decoraba su camión es despedido luego de 24 años de servicio

Choque de helicópteros en Nueva Jersey, EU.
9

VIDEO ¬ Helicópteros colisionan en Nueva Jersey, EU; hay un muerto y un herido grave

Tren Interoceánico.
10

Godoy: FGR abre investigación para esclarecer descarrilamiento del Tren Interoceánico

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
11

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord.
12

Súper peso, activos y exportaciones de México en 2025, a un brinco de nivel histórico

Bad Bunny visitó el Museo de Antropología.
13

El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

En la imagen se observa una comida en la casa de Iván Restrepo del Ateneo de Angangeo con el Presidente Carlos Salinas.
14

Apuntes sobre una vieja-nueva izquierda

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer las medidas para responder ante el bloqueo de Estados Unidos.
15

Venezuela responde ante el bloqueo de EU con el despliegue de su capacidad productiva

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo con el mandatario ucraniano, Voldímir Zelenski para abordar el plan de paz de EU.
1

"Estamos muy cerca", dice Trump sobre acuerdo de paz tras reunión con Zelenski

Choque de helicópteros en Nueva Jersey, EU.
2

VIDEO ¬ Helicópteros colisionan en Nueva Jersey, EU; hay un muerto y un herido grave

Dos de los tres cuerpos hallados el viernes pasado en la colonia Silvestre Castro corresponden a estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA).
3

Cuerpos hallados en Acapulco son de estudiantes desaparecidos; uno aún sin confirmar

Un incendio se registró la tarde de este domingo al interior de la Preparatoria 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. 
4

VIDEO ¬ Un incendio en la Preparatoria 1 de la UNAM moviliza a cuerpos de emergencia

Tren Interoceánico.
5

Godoy: FGR abre investigación para esclarecer descarrilamiento del Tren Interoceánico

Encías y el corazón.
6

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

La Marina confirmó que se descarriló el Tren Interoceánico.
7

La Marina confirma 20 personas lesionadas por descarrilamiento de Tren Interoceánico

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM
8

Sheinbaum invita a visitar Parque del Lago de Texcoco y recuerda fracaso del NAIM

Bad Bunny visitó el Museo de Antropología.
9

El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

Juez Jonathan Yong Mendoza
10

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Brigitte Bardot muere a los 91 años de edad
11

La actriz Brigitte Bardot, ícono de Nueva Ola Francesa, muere a los 91 años de edad

Stranger Things: The Experience
12

¿Fan de Eleven y Vecna? Lo que tienes que saber de Stranger Things: The Experience