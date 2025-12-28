Trump habla con Putin previo a su reunión con Zelenski para discutir un plan de paz

Zelenski aseguró que su equipo "trabaja sin descanso" para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea "realista, eficaz y fiable".
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladímir Putin de Rusia, previo a su reunión esta tarde con Volodímir Zelenski para discutir un plan revisado para poner fin a la guerra en Ucrania.
“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el Presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, a la 1:00 p.m. de hoy, con el Presidente Zelenski de Ucrania”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
En el mensaje detalló que la reunión con el mandatario ucraniano se llevaría a cabo en el comedor de Mar-a-Lago, la propiedad de Florida donde Trump ha estado pasando las vacaciones.
“I just had a good and very productive telephone call with President Putin of Russia prior to my meeting, at 1:00 P.M. today, with President Zelenskyy of Ukraine...” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/4biVoStksd
— The White House (@WhiteHouse) December 28, 2025